Бакинский международный аэропорт в январе-августе увеличил пассажиропоток на 12%

Международный аэропорт Гейдар Алиев (Баку) в январе-августе 2018 года обслужил 3,08 млн пассажиров, что на 12% больше показателя аналогичного периода 2017 года, говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

"За отчетный период на долю AZAL пришлось 1 млн 335 тыс. тыс. пассажиров, на долю азербайджанского лоукостера ButaAirways (начал деятельность в сентябре 2017г.) – 305 тыс. пассажиров", - отмечается в сообщении.

По данным AZAL, в январе-августе 2018 года на международных рейсах перевезено 2 млн 650 тыс. пассажиров (86% от пассажиропотока). От общего числа международных рейсов на долю AZAL пришлось 34%, Buta Airways – 11%.

В настоящее время бакинский аэропорт обслуживает более 30 авиакомпаний по свыше 40 направлениям. В десятке самых популярных международных направлений – Москва, Стамбул, Дубай, Анталья, Шарджа, Киев, Багдад, Тегеран, Бодрум и Тель-Авив. По этим направлениям в январе-августе полеты совершили 328 тыс. пассажиров.

По данным AZAL, в августе в десятку авиакомпаний по международному пассажиропотоку, помимо AZAL и Buta Airways, также вошли FlyDubai, Turkish Airlines, Air Arabia, «Аэрофлот», UIA (Международные авиалинии Украины), Qatar Airways, Utair, Iraqi Airways, Lufthansa и S7 Airlines, которые суммарно обслужили 191 тыс. пассажира.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв.м. В 2017 году бакинский аэропорт обслужил 4,06 млн пассажиров, из которых 85% составили пассажиры международных рейсов.

Н.Аббасова