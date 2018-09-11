Бакинский международный аэропорт в январе-августе увеличил пассажиропоток на 12%

Международный аэропорт Гейдар Алиев (Баку) в январе-августе 2018 года обслужил 3,08 млн пассажиров, что на 12% больше показателя аналогичного периода 2017 года, говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).
"За отчетный период на долю AZAL пришлось 1 млн 335 тыс. тыс. пассажиров, на долю азербайджанского лоукостера ButaAirways (начал деятельность в сентябре 2017г.) – 305 тыс. пассажиров", - отмечается в сообщении.
По данным AZAL, в январе-августе 2018 года на международных рейсах перевезено 2 млн 650 тыс. пассажиров (86% от пассажиропотока). От общего числа международных рейсов на долю AZAL пришлось 34%, Buta Airways – 11%.
В настоящее время бакинский аэропорт обслуживает более 30 авиакомпаний по свыше 40 направлениям. В десятке самых популярных международных направлений – Москва, Стамбул, Дубай, Анталья, Шарджа, Киев, Багдад, Тегеран, Бодрум и Тель-Авив. По этим направлениям в январе-августе полеты совершили 328 тыс. пассажиров.
По данным AZAL, в августе в десятку авиакомпаний по международному пассажиропотоку, помимо AZAL и Buta Airways, также вошли FlyDubai, Turkish Airlines, Air Arabia, «Аэрофлот», UIA (Международные авиалинии Украины), Qatar Airways, Utair, Iraqi Airways, Lufthansa и S7 Airlines, которые суммарно обслужили 191 тыс. пассажира.
Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв.м. В 2017 году бакинский аэропорт обслужил 4,06 млн пассажиров, из которых 85% составили пассажиры международных рейсов.
Н.Аббасова
ОБСЕ проведет 12 сентября мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении
Эрдоган примет участие в торжествах по случаю 100-летия освобождения Баку от дашнаков – дипломат
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
ГААД получит 8,6 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ИВ Исмаиллинского района получит 2,5 млн манатов на капитальный ремонт Дворца культуры в селе Ивановка
В Одессе разработали новый план парка «Азербайджан», который построит SOCAR
ГААД получит более 1,3 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Азеригаз газифицировал в январе-августе более 40 населенных пунктов
Решение о роспуске парламента Армении без отставки Пашиняна потребует политического консенсуса - спикер парламента
Премьер Японии нацелен на улучшение отношений с Северной Кореей
Президент Туркменистана совершил квалификационный заезд на открытии ралли "Амуль-Хазар 2018" в Каракумах
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Качественное обслуживание клиентов от Nar в социальных сетях
Эльгар Багиров назначен главным исполнительным директором Caspian Energy USA
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»