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Происшествия 11.09.2018 18:48

В Баку в детсаде произошел пожар, дети не пострадали – МЧС Азербайджана

В детском саду в Сабунчинском районе Баку во вторник произошел пожар, все дети были эвакуированы, сообщает сайт МЧС Азербайджана.

"Общая площадь детсада составляет 420 кв. м. Пожар произошел в одной из комнат и охватил площадь в 35 кв. м. Остальная часть детсада была защищена от огня", - отмечается в сообщении.

Все малолетние дети, находившиеся в детском саду во время пожара, были эвакуированы.

"Пожар потушен, никто не пострадал", - подчеркивает МЧС.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ДЕТСАД, ПОЖАР, ЭВАКУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]