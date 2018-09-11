В Баку в детсаде произошел пожар, дети не пострадали – МЧС Азербайджана

В детском саду в Сабунчинском районе Баку во вторник произошел пожар, все дети были эвакуированы, сообщает сайт МЧС Азербайджана.
"Общая площадь детсада составляет 420 кв. м. Пожар произошел в одной из комнат и охватил площадь в 35 кв. м. Остальная часть детсада была защищена от огня", - отмечается в сообщении.
Все малолетние дети, находившиеся в детском саду во время пожара, были эвакуированы.
"Пожар потушен, никто не пострадал", - подчеркивает МЧС.
Н.Аббасова
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