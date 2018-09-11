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Регион 11.09.2018 19:24

Власти Грузии обсуждают возможность производства марихуаны на экспорт

Правительство Грузии рассматривает вопрос о налаживании производства марихуаны на экспорт для ее использования в медицинских и косметических целях, сообщает во вторник Общественное телевидение Грузии со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

В ряде СМИ сообщили, что этот вопрос обсуждался на заседании правящей партии "Грузинская мечта" в минувший понедельник, отмечается, что идею выращивания и начала экспорта марихуаны поддержал председатель партии, миллиардер Бидзина Иванишвили.

В комментарии МВД Грузии говорится, что эта инициатива принадлежит правительству Грузии. Она была отражена в законопроекте, предусматривающем введение дополнительных ограничений на потребление и продажу марихуаны внутри страны. Работу над соответствующими поправками недавно начало само министерство внутренних дел.

"МВД подготовило проект, который устанавливает жесткие рамки на потребление марихуаны и запрещает потребление марихуаны в определенных местах. (...) Любой случай реализации марихуаны внутри страны останется уголовным преступлением", - приводит Общественное телевидение комментарий министертства.

Вместе с тем во вторник грузинские политики выступили с противоречивыми заявлениями по вопросу возможности начала экспорта марихуаны.

Председатель парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Акакий Зоидзе в эфире телеканала "Имеди" подтвердил информацию о существовании соответствующего законопроекта, отметив, что экспорт марихуаны, который может осуществляться только в лечебных целях, сулит Грузии огромные доходы.

В то же время член парламентского большинства Леван Гогичаишвили утверждает, что на заседании в офисе "Грузинской мечте" говорили только о решении Конституционного суда страны, который 30 июля упразднил единственное наказание за употребление марихуаны - административный штраф.

Лидер парламентской фракции "Грузинская мечта - зеленые" Гия Гачечиладзе со своей стороны подтвердил, что о возможности производства и экспорта марихуаны действительно говорили на вчерашнем заседании. По его словам, на встрече также присутствовали представители МВД, которые являются авторами этой инициативы.

"Что касается культивирования марихуаны, то здесь разговор был о том, что возможен ее экспорт, но только лечебной марихуаны и только экспорт", - сказал Г. Гачечиладзе в интервью телекомпании "Рустави 2".

30 июля Конституционный суд Грузии удовлетворил иск членов оппозиционной партии "Гирчи" (Шишка) Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили против парламента, которые оспаривали конституционность нормы Кодекса административных правонарушений, устанавливающей административную ответственность за употребление наркотического вещества - марихуаны.

"Употребление марихуаны является сферой, защищенной правом на свободное развитие личности", - говорилось в постановлении суда, которое, однако, вызвало неоднозначную реакцию в стране.

Со своей стороны премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что это решение "создало новую правовую реальность в стране", которая требует ответной реакции исполнительной власти.

Против легализации марихуаны выступил католикос-патриарх всея Грузии Илия II, который в своей воскресной проповеди назвал "большой ошибкой" решение Конституционного суда и заявил, что допущение потребления наркотиков в Грузии - это "вражда к нации".

Уголовное наказание за курение марихуаны Конституционный суд Грузии отменил в ноябре 2017 года.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, МАРИХУАНА, ЭКСПОРТ


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