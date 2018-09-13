Президент Алиев осмотрел три школы в пригороде Баку после капремонта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг ознакомился с условиями, созданными после капитального ремонта в трех школах в Сабунчинском районе Баку, сообщает сайт главы государства.
В частности, И.Алиев осмотрел школу №295 в поселке Нардаран, школу №187 в поселке Маштага и школу №192 в поселке Забрат.
Ф.Исазаде
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