Президент Алиев осмотрел три школы в пригороде Баку после капремонта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг ознакомился с условиями, созданными после капитального ремонта в трех школах в Сабунчинском районе Баку, сообщает сайт главы государства.

В частности, И.Алиев осмотрел школу №295 в поселке Нардаран, школу №187 в поселке Маштага и школу №192 в поселке Забрат.

Ф.Исазаде