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Транспорт и связь 13.09.2018 12:57

Азербайджанский спутник Azerspace-2 будет запущен на орбиту в конце сентября - Airanespace

Запуск на орбиту азербайджанского телекоммуникационного спутника "Azerspace-2" намечен на 25 сентября 2018 года, сообщается на сайте французской компании "Airanespace".

"Airanespace 25 сентября запустит на геостационарную орбиту телекоммуникационный спутник "Azerspace-2" с помощью ракетоносителя Ariane-5", - отмечается в информации.

Как сообщалось, телекоммуникационный спутник «Azerspace-2» уже доставлен на космодром Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ).

Спутник «Azerspace-2» будет эксплуатироваться 15 лет. Azerspace-2 охватит страны Европы, Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Тропической Африки. Новый спутник позволит расширить спектр услуг, оказываемых Azerkosmos, географию деятельности общества, а также станет резервом на орбите для спутника «Azerspace-1».

ОАО "Azerkosmos" и "Airanespace" в декабре 2015 года подписали контракт по запуску на геостационарную орбиту спутника "Azerspace-2". По договоренности между Azerkosmos и Intersat, спутник Azerispace-2 будет расположен на орбитальной позиции 45 градусов восточной долготы и охватит регионы Африки, Европы, Азии и Ближнего Востока.

Azerkosmos заключил контракт с компанией "Space Systems/Loral" (SSL) на изготовление спутника «Azerispace-2". Стоимость контракта составила $191,36 млн. Финансирование проекта создания спутника «Azerispace-2» осуществляется за счет долгосрочной и льготной кредитной линии Канадского агентства по развитию экспорта (Export Development Canada, EDC).

В настоящее время Azerkosmos оказывает услуги клиентам посредством первого национального телекоммуникационного спутника «Azerspace-1» и низкоорбитального спутника за поверхностью земли «Azersky».

Спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ). Общая стоимость "Azerspace-1" составила $233 млн.

В декабре 2014 года «Azerkosmos» и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos спутника «Azersky». Спутник был запущен на орбиту в июне 2014 года, и будет находиться на орбите 12 лет.

Н.Аббасова

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Тэги: СПУТНИК, ЗАПУСК, ДАТА


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