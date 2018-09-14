В регионах Азербайджана ведется строительство 34 школ – глава Минобразования

Министерство образования Азербайджана в 2018 году сдаст в эксплуатацию 137 школ модульного типа в 41 районе, отметил министр образования Джейхун Байрамов.

«В текущем году планируется сдача в эксплуатацию 137 школ модульного типа в 41 районе», - отметил Дж.Байрамов в статье, опубликованной в официальной печати.

Он подчеркнул, что в 2017 году в 40 районах республики 106 школ, находящихся в аварийном состоянии, были заменены на школы модульного типа. Кроме того, в прошлом году в республике было построено 133 новых школ, капитально отремонтировано - 14, текущий ремонт – почти в 500 школах.

«В настоящий момент в различных регионах страны строятся 34 новые школы, в 22 школах проводятся работы по капремонту», - отметил министр.

Глава Минобразования подчеркнул, что свыше 3 тыс. из 6 тыс. учителей, принятых в прошлом учебном году на работу, приступили к деятельности в отдаленных уголках республики. "В настоящий момент предпринимаются меры по стимулированию 7,5 тыс. молодых учителей, работающих в сельских школах", - указал Дж.Байрамов.

По его словам, в результате предпринятых в последние годы стимулирующих мер "значительно вырос уровень заполняемости вакантных мест школах в отдаленных уголках республики".

Ф.Исазаде