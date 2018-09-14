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Туризм 14.09.2018 13:13

Несколько туристов пострадали в результате обрушения скалы на пляж в Греции

На греческом острове Закинф белые скалы обрушились на популярный у туристов пляж Навайо, пострадало несколько человек, сообщает газета The Guardian.

"Инцидент произошел в четверг, 13 сентября. Часть скалы внезапно оторвалась и упала в море и на песок на пляже в Навайо. Оползень травмировал нескольких отдыхающих, по разным данным пострадали от двух до шести человек", - пишет газета.

Видео происшествия опубликовано в сети Twitter. На нем видно, большая часть скалы обрушилась на пляж и в море. В тот момент рядом с ней находились несколько туристов. По словам очевидцев, пришвартованные у скалы катера от ударной волны перевернулись.

По данным издания, все найденные пострадавшие эвакуированы в больницу. Спасательные службы обследуют завалы в поисках других раненых или погибших.

Навайо - пляж на северо-западе острова Закинф в Ионическом море. Он ежегодно привлекает тысячи туристов, так как там находятся останки корабля контрабандистов прошлого столетия. Пляж со всех сторон окружают отвесные белые известняковые утёсы высотой от 45 до 225 метров, поэтому добраться до него можно только по воде.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ПЛЯЖ, ОБРУШЕНИЕ, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]