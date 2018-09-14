Таджикистана сожалеет о представлении трибуны ОБСЕ представителям запрещенной в стране исламской партии - МИД

Таджикистан поддерживает международные инициативы по противодействию дискриминации по религиозному принципу, вместе с тем в Душанбе сожалеют в связи с предоставлением трибуны ОБСЕ запрещенной в стране Партии исламского возрождения (ПИВ), говорится в сообщении таджикского внешнеполитического ведомства.
"Таджикистан поддерживает все международные и глобальные инициативы по противодействию дискриминации по религиозному принципу и антисемитизму", - заявил первый замглавы МИД Таджикистана Низомиддин Зохиди, выступая в Варшаве на пятой рабочей сессии Ежегодного совещания по рассмотрению выполнения обязательств по человеческому измерению БДИПЧ ОБСЕ.
Вместе с тем он выразил сожаление по поводу того, что на Совещании была предоставлена площадка для выступления "экстремистской террористической организации Партия исламского возрождения (ПИВ), идеология которой основана на пропаганде религиозной ненависти, насилия на религиозной основе, антисемитизме и юдофобии", сообщает МИД Таджикистана.
Представитель Таджикистана призвал заинтересованные стороны обратить внимание на существующую проблему, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
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