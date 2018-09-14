Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в I полугодии увеличился в 4,5 раза - ЦБ

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за I-ое полугодие 2018 года составил $3 млрд 522,8 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

Как сообщалось ранее, профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за январь-июнь 2017 года составил $785,6 млн. Таким образом, профицит в I-ом полугодии 2018 года увеличился в 4,5 раза.

Согласно платежному балансу, профицит по нефтегазовому сектору в январе-июне 2018 года составил $6,3 млрд, тогда как по ненефтяному сектору дефицит составил около $2,8 млрд.

По данным ЦБ положительно на счет текущих операций в отчетном периоде повлияли: рост профицита внешней торговли в 1,4 раза; рост ненефтяного экспорта на 14,1%; рост нефтегазового сектора на 42,3%; снижение дефицита по услугам в 2,1 раза и др. факторы.

По данным ЦБА, в первом полугодии 2018 года объем внешнеторгового оборота составил $14,8 млрд и Азербайджан имел во внешней торговле профицит на уровне $5 млрд. При этом 13% объема внешнеторгового оборота пришлось на страны СНГ, 87% - на страны дальнего зарубежья.

В структуре экспорта, объем которого составил $9,9 млрд, на нефтегазовую продукцию пришлось 82,8% от общего объема товарного экспорта Азербайджана. При этом непосредственный экспорт нефти и нефтепродуктов составил $8,2 млрд, включая экспорт нефти на $7,9 млрд.

В структуре импорта, объем которого составил $4,9 млрд, на потребительские товары пришлось $2,3 млрд (включая $718 млн - продовольственные товары). Импорт в Азербайджан оборудования и специальных товаров в первом полугодии составил $411,9 млн.

Профицит счета текущих операций платежного баланса за 2017 год составил $1 млрд 684,5 млн

А.Азизов