Правительство РФ не поддерживает законопроект о передаче акцизов на прямогонный бензин на федеральный уровень

Правительство РФ не поддерживает законопроект, который предлагает передать полностью на федеральный уровень акцизы на прямогонный бензин.
Соответствующий отзыв правительства и сам законопроект, предложенный законодательным собранием Пермского края, размещены в электронной базе данных Госдумы.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, в рамках "налогового маневра" в целях поддержки производителей продукции нефтехимии предусмотрено предоставление налоговых вычетов по акцизам нефтехимическим предприятиям в случае использования в качестве сырья прямогонного бензина с применением с 1 января 2015 года повышающего коэффициента.
"В результате значительно увеличились возвраты из бюджетов субъектов РФ по акцизам на прямогонный бензин", - говорится в пояснительной записке. Так, по итогам 2016 года региональные бюджеты в результате этого решения потеряли более 21 млрд рублей, а по итогам 2018 года - более 26,2 млрд рублей.
"Поскольку данные изменения связаны с "налоговым маневром", в рамках которого произведено увеличение ставок НДПИ на углеводородное сырье, полностью поступающего в федеральный бюджет, предлагается доходы от акцизов на прямогонный бензин исключить из источников формирования доходов бюджетов субъектов РФ закрепив за федеральным бюджетом", - говорится в документации к законопроекту.
Соответственно, предлагается исключить акцизы на прямогонный бензин из источников доходов, формирующих объем региональных дорожных фондов.
Согласно отзыву правительства РФ, при подготовке законопроекта не учтен вопрос сбалансированности между доходными источниками и расходными обязательствами бюджетов. В свою очередь обеспечение сбалансированности бюджетов бюджетной системы РФ потребует внесения изменений в нормативы зачисления акцизов на иные виды нефтепродуктов.
Правительство РФ "концептуально поддерживает" идею о необходимости совершенствования подходов к зачислению в бюджеты доходов от акцизов на прямогонный бензин, но отмечает, что в представленной редакции законопроект не поддерживает.
Главы МИД стран ШОС обсудят заявку Азербайджана на получение статуса наблюдателя организации - генсек
Пресс-секретарь президента Азербайджана назвал абсурдными и неуместными заявления премьера Армении по ряду вопросов
В Баку опровергли заявления премьера Армении о гибели азербайджанских военнослужащих
Нападение с ножом совершено на полицейского в Брюсселе
Баку в тройке наиболее популярных у россиян направлений для отдыха осенью в СНГ - ТурСтат
ГААД получит 15 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ГААД получит более 1,3 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Москва готова предоставить международному следствию новые данные о ракете, сбившей малазийский Боинг
Путин рассчитывает на переговорах с Эрдоганом искать решения сложных региональных проблем
Аудиозаписи украинских военных доказывают их причастность к крушению Боинга над Донбассом - Минобороны РФ
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Bakcell продолжает исполнять желания детей вместе с ASAN Məktub
Церемония в Бакинской Высшей Школе Нефти, посвященная началу учебного года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»