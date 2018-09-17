Рекордное количество россиян посетило Анталью за восемь месяцев 2018 года

Более 3,3 млн россиян посетило турецкую Анталью с января по август 2018 года, что на 24% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает портал Mynet.com.

"С января по август Анталью посетили 3,36 млн российских туристов, что на 24% больше, чем за тот же период годом ранее. В общей сложности курорт принял 9,2 млн иностранных гостей из 180 стран. Иностранный турпоток вырос на 28,3%", - говорится в сообщении.

Между тем, за весь 2017 год Анталью посетило 3,8 млн россиян.

Россия по традиции стала лидером въездного рынка Антальи с долей 38,45%. На втором месте Германия - 1,4 млн туристов, на третьем - Украина - 537,7 тыс. В топ-5 также вошли Великобритания (440 тыс.) и Нидерланды (290 тыс.).

Ранее турецкие власти сообщали, что рассчитывают принять 6 млн туристов из России в 2018 году.