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Туризм 17.09.2018 18:03

Рекордное количество россиян посетило Анталью за восемь месяцев 2018 года

Более 3,3 млн россиян посетило турецкую Анталью с января по август 2018 года, что на 24% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает портал Mynet.com.

"С января по август Анталью посетили 3,36 млн российских туристов, что на 24% больше, чем за тот же период годом ранее. В общей сложности курорт принял 9,2 млн иностранных гостей из 180 стран. Иностранный турпоток вырос на 28,3%", - говорится в сообщении.

Между тем, за весь 2017 год Анталью посетило 3,8 млн россиян.

Россия по традиции стала лидером въездного рынка Антальи с долей 38,45%. На втором месте Германия - 1,4 млн туристов, на третьем - Украина - 537,7 тыс. В топ-5 также вошли Великобритания (440 тыс.) и Нидерланды (290 тыс.).

Ранее турецкие власти сообщали, что рассчитывают принять 6 млн туристов из России в 2018 году.

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Тэги: ТУРЦИЯ, АНТАЛЬЯ, ТУРИЗМ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]