Исполнение сделки ОПЕК+ в августе составило 108% , заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

В связи с этим, отметил министр, думать о возможности увеличения добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки рядом участников соглашения ОПЕК+ пока еще рано.

"В августе у нас исполнение составило 108%. Мы даже не полностью восстановили добычу. Если говорить совокупно", - сказал он.

А.Новак отметил, что на предстоящем министерском мониторинговом комитете выполнения соглашения ОПЕК+ будут изучаться и анализироваться прогнозы по объемам предложения и спроса в четвёртом квартале с учётом не только стран входящих в соглашение ОПЕК+, но и стран, которые не входят в соглашение.