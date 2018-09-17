Исполнение сделки ОПЕК+ в августе составило 108% , заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
В связи с этим, отметил министр, думать о возможности увеличения добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки рядом участников соглашения ОПЕК+ пока еще рано.
"В августе у нас исполнение составило 108%. Мы даже не полностью восстановили добычу. Если говорить совокупно", - сказал он.
А.Новак отметил, что на предстоящем министерском мониторинговом комитете выполнения соглашения ОПЕК+ будут изучаться и анализироваться прогнозы по объемам предложения и спроса в четвёртом квартале с учётом не только стран входящих в соглашение ОПЕК+, но и стран, которые не входят в соглашение.
Главы МИД стран ШОС обсудят заявку Азербайджана на получение статуса наблюдателя организации - генсек
Пресс-секретарь президента Азербайджана назвал абсурдными и неуместными заявления премьера Армении по ряду вопросов
В Баку опровергли заявления премьера Армении о гибели азербайджанских военнослужащих
Нападение с ножом совершено на полицейского в Брюсселе
Баку в тройке наиболее популярных у россиян направлений для отдыха осенью в СНГ - ТурСтат
ГААД получит 15 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ГААД получит более 1,3 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Москва готова предоставить международному следствию новые данные о ракете, сбившей малазийский Боинг
Путин рассчитывает на переговорах с Эрдоганом искать решения сложных региональных проблем
Аудиозаписи украинских военных доказывают их причастность к крушению Боинга над Донбассом - Минобороны РФ
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Bakcell продолжает исполнять желания детей вместе с ASAN Məktub
Церемония в Бакинской Высшей Школе Нефти, посвященная началу учебного года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»