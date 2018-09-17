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ТЭК 17.09.2018 14:45

Исполнение сделки ОПЕК+ в августе составило 108%

Исполнение сделки ОПЕК+ в августе составило 108% , заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

В связи с этим, отметил министр, думать о возможности увеличения добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки рядом участников соглашения ОПЕК+ пока еще рано.

"В августе у нас исполнение составило 108%. Мы даже не полностью восстановили добычу. Если говорить совокупно", - сказал он.

А.Новак отметил, что на предстоящем министерском мониторинговом комитете выполнения соглашения ОПЕК+ будут изучаться и анализироваться прогнозы по объемам предложения и спроса в четвёртом квартале с учётом не только стран входящих в соглашение ОПЕК+, но и стран, которые не входят в соглашение.

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Тэги: ОПЕК, СДЕЛКА, ИСПОЛНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]