ФАС может возбудить в отношении Samsung дело о координации цен на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в ближайшее время рассмотрит вопрос о возбуждении дела против Samsung по координации цен на смартфоны, сообщил журналистам замглавы ФАС Андрей Цариковский.

В пресс-службе ФАС уточнили "Интерфаксу", что в настоящее время в отношении компании ведется расследование. О каких именно моделях смартфонов Samsung идет речь, в антимонопольном ведомстве не раскрывают.

"Речь идет о нестарых моделях, они какое-то время уже в продаже в РФ", - сообщили в ведомстве.