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Бизнес и законодательство 17.09.2018 21:07

ФАС может возбудить в отношении Samsung дело о координации цен на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в ближайшее время рассмотрит вопрос о возбуждении дела против Samsung по координации цен на смартфоны, сообщил журналистам замглавы ФАС Андрей Цариковский.

В пресс-службе ФАС уточнили "Интерфаксу", что в настоящее время в отношении компании ведется расследование. О каких именно моделях смартфонов Samsung идет речь, в антимонопольном ведомстве не раскрывают.

"Речь идет о нестарых моделях, они какое-то время уже в продаже в РФ", - сообщили в ведомстве.

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Тэги: РОССИЯ, ФАС, SAMSUNG


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]