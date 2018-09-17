ФАС может возбудить в отношении Samsung дело о координации цен на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в ближайшее время рассмотрит вопрос о возбуждении дела против Samsung по координации цен на смартфоны, сообщил журналистам замглавы ФАС Андрей Цариковский.
В пресс-службе ФАС уточнили "Интерфаксу", что в настоящее время в отношении компании ведется расследование. О каких именно моделях смартфонов Samsung идет речь, в антимонопольном ведомстве не раскрывают.
"Речь идет о нестарых моделях, они какое-то время уже в продаже в РФ", - сообщили в ведомстве.
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