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Туризм 19.09.2018 15:07

UNWTO предложила меры борьбы с негативными последствиями "овертуризма"

Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) предложила меры борьбы с негативными последствиями "овертуризма". Этим термином в организации называют избыточный поток туристов, который создает проблемы жителям некоторых городов и курортов мира.

Так, в организации советуют создавать развлечения для туристов в менее популярных районах города и водить экскурсии по "неизведанным ранее маршрутам", стимулировать спрос в низкий сезон с помощью скидок, определить специальные места для высадки пассажиров туристических автобусов.

Также предлагается пересмотреть систему налогообложения гостиниц и других объектов размещения, создать "достойные" рабочие места в туристической отрасли, развивать наиболее бедные районы городов с помощью туризма.

В дополнение в UNWTO посоветовали изменить работу общественного транспорта в популярных туристических городах так, чтобы он вмещал всех посетителей в период пиковой нагрузки. Также рекомендовано развивать велопрокат, чтобы транспорт не был переполнен.

Кроме того в организации предложили активно знакомить гостей с местными традициями и со всеми видами ограничений, которые могут затронуть туристов, а также с туристическими налогами и сборами.

По данным UNWTO, в 2017 году число туристов в мире достигло 1,323 млрд человек, это наилучший показатель за последние семь лет. Прирост по отношению к 2016 году составил 7%.

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Тэги: ТУРИЗМ, UNWTO, РЕКОМЕНДАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]