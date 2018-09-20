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Происшествия 20.09.2018 15:20

В Японии хакеры похитили почти $60 млн в результате взлома на криптовалютной бирже

Неизвестная группа хакеров похитила почти $60 млн в криптовалюте после взлома биржи Zaif, базирующейся в Осаке, сообщает в четверг сайт газеты "Джапан таймс".

По данным издания, оператор биржи Tech Bureau приостановил осуществление операций после хакерской атаки. Почти $40 млн похищенных денежных средств, в биткоинах и других криптовалютах, относились к депозитам клиентов биржи.

В заявлении Tech Bureau отмечается, что хакеры, вероятно, осуществили атаку в прошлую пятницу, однако подозрительный отток средств был зафиксирован лишь в понедельник.

В финансовом агентстве Японии заявили, что оператор Tech Bureau должен направить документ с описанием обстоятельств инцидента, после получения которого сотрудники агентства проведут срочную проверку. В заявлении оператора подчеркивается, что все потери клиентов будут впоследствии компенсированы.

В 2017 году в Японии был принят закон о криптовалюте, в рамках которого она была признана официальным расчетным средством.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ХАКЕРЫ, КРИПТОВАЛЮТА, КРАЖА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]