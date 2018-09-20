В Японии хакеры похитили почти $60 млн в результате взлома на криптовалютной бирже

Неизвестная группа хакеров похитила почти $60 млн в криптовалюте после взлома биржи Zaif, базирующейся в Осаке, сообщает в четверг сайт газеты "Джапан таймс".
По данным издания, оператор биржи Tech Bureau приостановил осуществление операций после хакерской атаки. Почти $40 млн похищенных денежных средств, в биткоинах и других криптовалютах, относились к депозитам клиентов биржи.
В заявлении Tech Bureau отмечается, что хакеры, вероятно, осуществили атаку в прошлую пятницу, однако подозрительный отток средств был зафиксирован лишь в понедельник.
В финансовом агентстве Японии заявили, что оператор Tech Bureau должен направить документ с описанием обстоятельств инцидента, после получения которого сотрудники агентства проведут срочную проверку. В заявлении оператора подчеркивается, что все потери клиентов будут впоследствии компенсированы.
В 2017 году в Японии был принят закон о криптовалюте, в рамках которого она была признана официальным расчетным средством.
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