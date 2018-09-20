Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9852 RUR   0.0255 GBR   2.2354 TRY   0.2716

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.12 Brent   79.40

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 33° Завтра 17° 27° 22 Сен 18° 27° 23 Сен 19° 27°

Карабахский конфликт 20.09.2018 15:29

МИД Азербайджана расценивает визит Пашиняна в Карабах "провокацией, направленной на срыв переговоров"

МИД Азербайджана призывает сопредседателей Минской группы ОБСЕ (РФ, США и Франция) отреагировать на визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Нагорный Карабах, который рассматривается Баку как провокационный и направленный на срыв карабахского урегулирования.

"Провокационный визит руководства Армении на оккупированные территории Азербайджана и сделанные агрессивные заявления в преддверии встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, является свидетельством намерения армянского руководства преднамеренно усугубить ситуацию", - отмечается в комментариях МИД Азербайджана по визиту армянского премьера Никола Пашиняна в Нагорный Карабах.

МИД подчеркивает, что Армения на протяжении последних дней систематически предпринимает шаги по эскалации обстановки вдоль линии соприкосновения, а также азербайджано-армянской границы.

"Мы призываем сопредседателей Минской группы ОБСЕ принять меры для предостережения Армении от совершения таких провокационных шагов и заявлений, подрывающих переговорный процесс. Вся ответственность за оккупацию азербайджанских земель, многочисленные нарушения закона на этих территориях и напряжённость, возникшую в прифронтовой зоне, ложится на руководство Армении", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИД, ПАШИНЯН, ВИЗИТ


Похожие новости


Премьер Армении уклонился от комментариев по поводу обеспокоенности РФ ситуацией в стране МИД Азербайджана обвинил премьера Армении в дезинформации международного сообщества МИД Азербайджана считает "политическим шоу" решение сына премьера Армении служить в Карабахе В Баку назвали популизмом желание сына Пашиняна служить в Нагорном Карабахе Баку не спешит с выводами после заявлений Пашиняна о Карабахе, ожидает от Армении трезвой оценки ситуации - МИД Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]