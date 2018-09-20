МИД Азербайджана призывает сопредседателей Минской группы ОБСЕ (РФ, США и Франция) отреагировать на визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Нагорный Карабах, который рассматривается Баку как провокационный и направленный на срыв карабахского урегулирования.

"Провокационный визит руководства Армении на оккупированные территории Азербайджана и сделанные агрессивные заявления в преддверии встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, является свидетельством намерения армянского руководства преднамеренно усугубить ситуацию", - отмечается в комментариях МИД Азербайджана по визиту армянского премьера Никола Пашиняна в Нагорный Карабах.

МИД подчеркивает, что Армения на протяжении последних дней систематически предпринимает шаги по эскалации обстановки вдоль линии соприкосновения, а также азербайджано-армянской границы.

"Мы призываем сопредседателей Минской группы ОБСЕ принять меры для предостережения Армении от совершения таких провокационных шагов и заявлений, подрывающих переговорный процесс. Вся ответственность за оккупацию азербайджанских земель, многочисленные нарушения закона на этих территориях и напряжённость, возникшую в прифронтовой зоне, ложится на руководство Армении", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

А.Азизов