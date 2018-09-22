Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0024 RUR   0.0256 GBR   2.2562 TRY   0.2727

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.80 Brent   78.70

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 33° Завтра 18° 25° 24 Сен 17° 26° 25 Сен 18° 27°

СНГ 22.09.2018 19:57

Белоруссия и Россия окончательно решили вопрос нефтяных пошлин и расчетов с "Газпромом" - пресс-служба Лукашенко

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин дополнительно обсудили и нашли решение по проблеме поступления в бюджет Беларуси средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах с Белоруссией за газ, поставляемый корпорацией "Газпром", сообщило в субботу госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

Соответствующий телефонный разговор президентов двух стран состоялся после прошедшего в субботу в Минске совещания, где обсуждались итоги белорусско-российских переговоров, прошедших в Сочи 21 сентября.

"По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств уточнили ряд вопросов, которые накануне обсуждались на переговорах в Сочи", - сказано в сообщении пресс-службы.

"В частности, окончательно решен вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет Беларуси средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах Беларусью за поставляемый природный газ компании "Газпром", - проинформировали в пресс-службе.

Как сообщалось, в субботу на совещании с правительством А.Лукашенко сообщил, что на переговорах в Сочи Белоруссия и Россия выработали два варианта решения вопросов о таможенных пошлинах на часть поставляемой из РФ сырой нефти и темных нефтепродуктов. Поиск окончательного решения продолжится в ходе предстоящих встреч с президентом России, отметил белорусский лидер.

"Это непростой, сложный вопрос. Мы выработали два варианта и договорились с президентом России, что мы эти два варианта обсудим в Минске. И в Душанбе (в ходе предстоящего саммита СНГ - ИФ) окончательно согласуем решение этого вопроса", - заявил А.Лукашенко.

Президент Белоруссии предложил членам правительства вместе подумать и обсудить, как в дальнейшем будут реализовываться достигнутые договоренности, отметив, что, "прежде всего, (это вопросы - ИФ), связанные с так называемой "перетаможкой", поставками Беларуси темных нефтепродуктов, поставками природного газа и оплаты природного газа со стороны Беларуси".

Как сообщалось, Россия заявила о намерении резко сократить беспошлинную поставку нефтепродуктов в Белоруссию, мотивируя это потерями российского бюджета. Минфин России не исключал, что поставки нефтепродуктов в Белоруссию могут быть снижены до 100-300 тыс. тонн в год. За 7 месяцев 2018 года Белоруссия импортировала из РФ 2,4 млн тонн нефтепродуктов.

А.Лукашенко ранее заявлял, что Россия не выполняет в полном объеме договоренности о перечислении в белорусский бюджет экспортных пошлин с объема 6 млн тонн, которые включены в годовой баланс поставок нефти в Белоруссию в размере 24 млн тонн. Фактически Минск закупает 18 млн тонн, остальные 6 млн тонн "перетамаживаются", т.е. в белорусский бюджет перечисляются экспортные пошлины с этого объема. Данная схема была согласована сторонами в апреле 2017 года после очередного нефтегазового кризиса.

Белоруссия ранее регулярно поднимала вопрос о снижении цены поставок российского газа, мотивируя это необходимостью создания равных конкурентных условий и планами по образованию с 2025 года единого рынка газа в ЕАЭС. Цена поставок на 2018 и 2019 годы была согласована в апреле 2017 года на уровне $127 и $129 за тысячу кубометров соответственно.

С апреля 2017 года российская сторона не поднимала вопрос об оплате природного газа со стороны Белоруссии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, НЕФТЬ, ПОШЛИНЫ


Похожие новости


Лукашенко и Путин приглашены на Форум регионов Белоруссии и России в Могилев Поставки нефтепродуктов из РФ в Белоруссию могут снизиться с 2 млн до 100-300 тыс. тонн Глава МИД Белоруссии: задача Минска - способствовать большему взаимопониманию между Москвой и Киевом, преодолению конфронтации Интересы Белоруссии и России не противоречат друг другу - президент Лукашенко Путин и Лукашенко обсудили график предстоящих контактов на высшем уровне Путин назначил Бабича послом России в Минске, а также спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]