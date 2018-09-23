В Баку произошло извержение второго по величине крупнейшего грязевого вулкана в мире

Извержение грязевого вулкана произошло в воскресенье в Гарадагском районе Баку, сообщается на сайте Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана.

«Извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг произошло в 8 часов 53 минуты утра в воскресенье в Гарадагском районе Баку», - говорится в сообщении.

Повторное извержение вулкана Отман-Боздаг было зарегистрировано в 9:58 часов утра.

«Высота выброса грязи составила 200-300 метров. На близлежащей к вулкану территории возникли многочисленные трещины глубиной до 40 м», - сообщает МЭПР.

В последний раз извержение Отман-Боздага, являющегося вторым по величине крупнейшим грязевым вулканом в мире, произошло 6 февраля 2017 года.