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Происшествия 23.09.2018 12:25

В Баку произошло извержение второго по величине крупнейшего грязевого вулкана в мире

Извержение грязевого вулкана произошло в воскресенье в Гарадагском районе Баку, сообщается на сайте Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана.

«Извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг произошло в 8 часов 53 минуты утра в воскресенье в Гарадагском районе Баку», - говорится в сообщении.

Повторное извержение вулкана Отман-Боздаг было зарегистрировано в 9:58 часов утра.

«Высота выброса грязи составила 200-300 метров. На близлежащей к вулкану территории возникли многочисленные трещины глубиной до 40 м», - сообщает МЭПР.

В последний раз извержение Отман-Боздага, являющегося вторым по величине крупнейшим грязевым вулканом в мире, произошло 6 февраля 2017 года.

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Тэги: ВУЛКАН, ГРЯЗЕВОЙ, ИЗВЕРЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]