В Баку произошло извержение второго по величине крупнейшего грязевого вулкана в мире

Извержение грязевого вулкана произошло в воскресенье в Гарадагском районе Баку, сообщается на сайте Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана.
«Извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг произошло в 8 часов 53 минуты утра в воскресенье в Гарадагском районе Баку», - говорится в сообщении.
Повторное извержение вулкана Отман-Боздаг было зарегистрировано в 9:58 часов утра.
«Высота выброса грязи составила 200-300 метров. На близлежащей к вулкану территории возникли многочисленные трещины глубиной до 40 м», - сообщает МЭПР.
В последний раз извержение Отман-Боздага, являющегося вторым по величине крупнейшим грязевым вулканом в мире, произошло 6 февраля 2017 года.
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