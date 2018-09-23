Для обеспечения безопасности российских военных в Сирии после гибели Ил-20 необходимо "закрыть небо" для израильских ВВС в зонах нахождения российских военнослужащих, заявил в воскресенье "Интерфаксу" зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
"Нужно закрыть небо, воздушное пространство для самолётов Израиля, как минимум в тех зонах, где находятся наши военнослужащие. Наши военнослужащие выполняют задачи на достаточно большом пространстве Сирийской арабской республики, безопасность наших вызов военнослужащих - это первично", - сказал Ю.Швыткин.
Он пояснил, что "закрытое небо" означает полный запрет для авиации на вхождение в определенную зону, которая заранее объявлена закрытой. "Если они заходят без разрешения в эту зону - уничтожаются", - сказал депутат.
Ранее Минобороны представило поминутно хронологию катастрофы Ил-20 в Сирии и полностью возложило вину за крушение российского самолета на ВВС Израиля.
Ю.Швыткин отметил, что армия Израиля выполняет задачи в Сирии незаконно, они "незваные гости", и закрытие неба в районах, где выполняют свои задачи российские военные, соответствует международным правилам и нормам.
"Если хотят (выполнять задачи в Сирии - ИФ), то спрашивают разрешения, говорят задачи, которые будут выполнять и выполняют эти задачи, если их будут допускать. А так, нет никакой необходимости их допускать, потому что они сегодня напрямую грубо нарушили все договорённости между Россией и Израилем, это говорит о том, что командование вооруженных сил Израиля, в частности ВВС Израиля, пренебрегают международными нормами, я уже не говорю о джентльменских соглашениях, которые существуют между военнослужащими", - сказал он.
"Устраивать такие провокации, прикрываясь самолётом Ил-20 - это ни в какие рамки не лезет, я бы даже сказал что это не по-мужски", - отметил Ю.Швыткин.
Он подчеркнул, что не видит в данной ситуации других ответных мер, а на такие ситуации нельзя смотреть "сквозь пальцы".
"Сигналы предупреждения сегодня не действуют на Израиль, нужны более жёсткие меры", - сказал парламентарий.
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