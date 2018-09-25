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СНГ 25.09.2018 13:30

Российский посол Бабич намерен сделать отношения России и Белоруссии "по-настоящему братскими"

Новый посол России в Минске, спецпредставитель президента РФ Михаил Бабич заявляет о намерении приложить максимум усилий для того, чтобы сделать белорусско-российские отношения по-настоящему братскими.

"Я тот человек, который настроен на то, чтобы сделать все для того, чтобы наши отношения по-настоящему были братскими, чтобы они укреплялись, была и полноценная экономическая интеграция, и в той части, в которой возможно, развивался наш политический союз", - сказал М.Бабич, вручая во вторник верительную грамоту президенту Беларуси Александру Лукашенко.

М.Бабича цитирует госагентство БелТА.

По словам посла, "сотрудничество в формате Союзного государства должно быть наполнено реальным содержанием, чтобы объединение не было неким виртуальным проектом, а приносило пользу гражданам двух стран".

При этом М.Бабич подчеркнул, что с началом его дипломатической миссии "не открывается новый этап в отношениях между Беларусью и Россией - это продолжение той совместной работы, которая велась на протяжении долгих лет".

"Сейчас стоят новые вызовы перед миром, перед экономикой наших государств и есть новые задачи, связанные с этим. Поэтому произошла плановая ротация. Ту работу, которая была проведена раньше, мы оцениваем положительно. Но, естественно, необходимы новации, динамика с учетом тех решений, которые приняты, в том числе, и в Сочи", - сказал посол.

Как сообщалось, М.Бабич вручил белорусскому президенту во вторник верительную грамоту.

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на пост посла РФ в Беларуси М.Бабича. Он также назначен спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ПОСОЛ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]