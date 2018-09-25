Глава МИД Таджикистана обсудил с представителем Госдепартамента США укрепление сотрудничества в рамках С5+1

Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухридин "на полях" сессии Генассамблеи ООН обсудил с заместителем помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействие в формате "Центральная Азия - США" (С5+1).

Стороны также обменялись мнениями о региональной безопасности и развитии торгово-экономических контактов между США и Таджикистаном, говорится в сообщении пресс-службы таджикского внешнеполитического ведомства.

"Мы уверены, что наше сотрудничество в области безопасности, стабильности, региональной энергетики и экономики будет продолжаться", - заявили по итогам встречи в посольстве США в Душанбе.

В настоящее время исполняющим обязанности посла США в Таджикистане является Кевин Коверт.

С 1992 года США предоставили Таджикистану более $1,8 млдр через различные программы и в качестве гуманитарной помощи, нацеленной на поддержку развития сельского хозяйства, энергетики, бизнеса, здравоохранения, образования и демократических институтов.