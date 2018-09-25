Michael Kors покупает дом моды Versace за 1,83 млрд евро, сменит название на Capri Holdings

Производитель дизайнерской одежды и сумок Michael Kors Holding Ltd. покупает итальянский дом моды Gianni Versace SpA за 1,83 млрд евро, что станет важным шагом в его стратегии создания мультибрендовой модной империи.
После закрытия сделки Michael Kors возьмет новое название - Capri Holdings Limited, говорится в пресс-релизе компании.
"Покупка Versace является важной вехой для нашей группы. Versace был основан в 1978 году, и в течение 40 лет является образцом итальянской моды в люксовом сегменте", - заявил председатель совета директоров и главный исполнительный директор Michael Kors Джон Айдол.
По его словам, компания привержена инвестициям в развитие бренда Versace и рассчитывает вывести его на годовую выручку в размере более $2 млрд.
"Мы уверены, что преимущества брендов Michael Kors и Jimmy Choo, а также приобретение Versace, создают основу для наращивания прибыли и выручки объединенной группы на многие годы вперед", - отметил Дж.Айдол.
Донателла Версаче, занимающая пост креативного директора Versace, продолжит отвечать за это направление, добавил он. Во главе Versace останется ее нынешний главный исполнительный директор Джонатан Эйкройд.
Michael Kors профинансирует приобретение Versace за счет имеющихся в распоряжении компании денежных средств, а также заемных средств. В соответствии с условиями сделки, члены семьи Версаче получат долю в Capri Holdings Limited общей стоимостью 150 млн евро.
"На новое имя нас вдохновил легендарный остров, который долгое время является признанным культовым, гламурным и люксовым направлением, - отмечают в Michael Kors. - Эффектный островной объект - три скалы, образовавшиеся более 200 млн лет назад, - символ безвременного достояния и сильных основ, которые являются ключевыми для каждого из трех брендов нашей глобальной группы".
Дом моды Gianni Versace был основан в 1978 году в Милане. Versace специализируется на дизайне, производстве и реализации товаров класса "люкс" - от модной одежды haute couture и коллекций готовой одежды до аксессуаров, ювелирных украшений, часов, очков, парфюмерии и товаров для дома. Versace, фирменным логотипом которого является голова медузы, известен своим эпатажным стилем, в частности, смелым использованием леопардового принта.
Сеть Versace включает в себя более 200 бутиков в крупных городах и свыше 1,5 тыс. оптовых дистрибьютеров по всему миру.
С 1997 года, когда был убит основатель дома моды Джанни Версаче, им управляют его сестра Донателла Версаче, занимающая пост креативного директора, а также брат Санто Версаче, возглавляющий совет директоров Gianni Versace SpA.
"Вертолеты России" рассчитывают создать сервисный центр в Азербайджане
Азербайджан уделяет важное значение развитию оборонной промышленности и усилению МТБ армии - Алиев
ОБСЕ проведет в среду мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении
Азербайджан может инвестировать в создание предприятия по производству кашемира в Монголии
Turkish Airlines проводит специальную акцию на полеты осенью в Стамбул из Баку, Нахчывана и Гянджи
AZAL в октябре подпишет контракт на закупку симуляторов Boeing-737 MAX и Embraer 190 для подготовки летного состава
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Миссия ООН в Афганистане обеспокоена ростом жертв авианалетов среди гражданского населения в 2018 году
Китай призывает Вашингтон отменить решение о поставках Тайваню запчастей к военным самолетам
Лейбористы готовы проголосовать против соглашения о выходе Британии из ЕС, которого достигнет Мэй - СМИ
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Баку отметили 200-летие создания памятника Минину и Пожарскому
В Баку открылась фотовыставка, посвященная 100-летию Александра Солженицына
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»