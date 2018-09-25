Michael Kors покупает дом моды Versace за 1,83 млрд евро, сменит название на Capri Holdings

Производитель дизайнерской одежды и сумок Michael Kors Holding Ltd. покупает итальянский дом моды Gianni Versace SpA за 1,83 млрд евро, что станет важным шагом в его стратегии создания мультибрендовой модной империи.

После закрытия сделки Michael Kors возьмет новое название - Capri Holdings Limited, говорится в пресс-релизе компании.

"Покупка Versace является важной вехой для нашей группы. Versace был основан в 1978 году, и в течение 40 лет является образцом итальянской моды в люксовом сегменте", - заявил председатель совета директоров и главный исполнительный директор Michael Kors Джон Айдол.

По его словам, компания привержена инвестициям в развитие бренда Versace и рассчитывает вывести его на годовую выручку в размере более $2 млрд.

"Мы уверены, что преимущества брендов Michael Kors и Jimmy Choo, а также приобретение Versace, создают основу для наращивания прибыли и выручки объединенной группы на многие годы вперед", - отметил Дж.Айдол.

Донателла Версаче, занимающая пост креативного директора Versace, продолжит отвечать за это направление, добавил он. Во главе Versace останется ее нынешний главный исполнительный директор Джонатан Эйкройд.

Michael Kors профинансирует приобретение Versace за счет имеющихся в распоряжении компании денежных средств, а также заемных средств. В соответствии с условиями сделки, члены семьи Версаче получат долю в Capri Holdings Limited общей стоимостью 150 млн евро.

"На новое имя нас вдохновил легендарный остров, который долгое время является признанным культовым, гламурным и люксовым направлением, - отмечают в Michael Kors. - Эффектный островной объект - три скалы, образовавшиеся более 200 млн лет назад, - символ безвременного достояния и сильных основ, которые являются ключевыми для каждого из трех брендов нашей глобальной группы".

Дом моды Gianni Versace был основан в 1978 году в Милане. Versace специализируется на дизайне, производстве и реализации товаров класса "люкс" - от модной одежды haute couture и коллекций готовой одежды до аксессуаров, ювелирных украшений, часов, очков, парфюмерии и товаров для дома. Versace, фирменным логотипом которого является голова медузы, известен своим эпатажным стилем, в частности, смелым использованием леопардового принта.

Сеть Versace включает в себя более 200 бутиков в крупных городах и свыше 1,5 тыс. оптовых дистрибьютеров по всему миру.

С 1997 года, когда был убит основатель дома моды Джанни Версаче, им управляют его сестра Донателла Версаче, занимающая пост креативного директора, а также брат Санто Версаче, возглавляющий совет директоров Gianni Versace SpA.