Лидеры Азербайджана и Монголии наблюдают за чемпионатом по дзюдо в зале соревнований

Президенты Азербайджана и Монголии Ильхам Алиев и Халтмаагийн Баттулга наблюдают за чемпионатом мира по дзюдо в Национальной гимнастической арене в Баку, сообщает сайт главы государства.

Вместе с лидерами Азербайджана и Монголии за соревнованием также наблюдает президент международной федерации дзюдо Мариуш Визер.

В полуфинале, который наблюдали президенты, азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури, выступающий в весовой категории +100 кг, победил узбекского спортсмена и в финале ЧМ проведет схватку с дзюдоистом из Грузии.

Ф.Исазаде