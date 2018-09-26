Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9996 RUR   0.0259 GBR   2.2392 TRY   0.2754

Цена на нефть

    $/bbl WTI   72.28 Brent   81.87

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 26° Завтра 16° 21° 28 Сен 15° 23° 29 Сен 17° 25°

Спорт 26.09.2018 17:39

Лидеры Азербайджана и Монголии наблюдают за чемпионатом по дзюдо в зале соревнований

Президенты Азербайджана и Монголии Ильхам Алиев и Халтмаагийн Баттулга наблюдают за чемпионатом мира по дзюдо в Национальной гимнастической арене в Баку, сообщает сайт главы государства.

Вместе с лидерами Азербайджана и Монголии за соревнованием также наблюдает президент международной федерации дзюдо Мариуш Визер.

В полуфинале, который наблюдали президенты, азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури, выступающий в весовой категории +100 кг, победил узбекского спортсмена и в финале ЧМ проведет схватку с дзюдоистом из Грузии.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МОНГОЛИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ДЗЮДО


Похожие новости


Баку и Уланбатор могут наладить сотрудничество в сфере спутниковых технологий Азербайджан считает Турцию и Монголию новыми направлениями экспорта ненефтяной продукции – Azpromo МИД Азербайджана и Монголии подписали меморандум о взаимопонимании Президенты Азербайджана и Монголии провели телефонный разговор Монголия ждет присоединения Азербайджана к инициативе создания в Улан-Баторе Международного мозгового центра стран, не имеющих выхода к морю Монгольские пограничники изучают опыт Азербайджана

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]