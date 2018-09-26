Лидеры Азербайджана и Монголии наблюдают за чемпионатом по дзюдо в зале соревнований

Президенты Азербайджана и Монголии Ильхам Алиев и Халтмаагийн Баттулга наблюдают за чемпионатом мира по дзюдо в Национальной гимнастической арене в Баку, сообщает сайт главы государства.
Вместе с лидерами Азербайджана и Монголии за соревнованием также наблюдает президент международной федерации дзюдо Мариуш Визер.
В полуфинале, который наблюдали президенты, азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури, выступающий в весовой категории +100 кг, победил узбекского спортсмена и в финале ЧМ проведет схватку с дзюдоистом из Грузии.
Ф.Исазаде
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