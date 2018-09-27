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Спорт 27.09.2018 12:17

Президенты Азербайджана, РФ и Монголии вместе смотрят соревнования на чемпионате мира по дзюдо в Баку

Президент РФ Владимир Путин, прибывший в четверг в Баку с кратким визитом, посетил соревнования на чемпионате мира по дзюдо, который проводится на татами Национальной гимнастической арены в столице Азербайджана.

Вместе с российским лидером в ложе почетных гостей гимнастической арены находится также президент страны-хозяйки чемпионата Ильхам Алиев и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

На татами в четверг в рамках ЧМ проходит командный турнир среди сборных команд в смешанном составе (шесть человек: трое мужчин и три женщины).

В 2017 году МОК включил данную дисциплину в программу Олимпийских игр - 2020 в Токио. Турнир проводится по олимпийской системе; спортсмен, победивший в поединке, приносит команде одно очко, и команда, первая набравшая четыре очка, объявляется победителем.

К моменту прихода лидеров на трибуну на татами проходил поединок между представителями команд Франции и Бразилии.

32-й чемпионат мира по дзюдо проходит в Баку с 20 по 27 сентября под эгидой Международной федерации дзюдо. Всего в соревнованиях участвуют свыше 800 спортсменов из более 130 стран; разыгрывается 15 комплектов медалей (по семь весовых категорий среди мужчин и женщин, плюс командный турнир).

Посещение ЧМ стало первым пунктом в программе краткого рабочего визита российского лидера в Азербайджан. После этого В.Путин и И.Алиев примут участие в пленарном заседании Девятого российско-азербайджанского межрегионального форума, а также проведут двустороннюю встречу. Затем глава российского государства вылетит в Душанбе, где 27-28 сентября пройдет саммит СНГ.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ДЗЮДО, РОССИЯ, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]