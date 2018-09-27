Президенты Азербайджана, РФ и Монголии вместе смотрят соревнования на чемпионате мира по дзюдо в Баку

Президент РФ Владимир Путин, прибывший в четверг в Баку с кратким визитом, посетил соревнования на чемпионате мира по дзюдо, который проводится на татами Национальной гимнастической арены в столице Азербайджана.
Вместе с российским лидером в ложе почетных гостей гимнастической арены находится также президент страны-хозяйки чемпионата Ильхам Алиев и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.
На татами в четверг в рамках ЧМ проходит командный турнир среди сборных команд в смешанном составе (шесть человек: трое мужчин и три женщины).
В 2017 году МОК включил данную дисциплину в программу Олимпийских игр - 2020 в Токио. Турнир проводится по олимпийской системе; спортсмен, победивший в поединке, приносит команде одно очко, и команда, первая набравшая четыре очка, объявляется победителем.
К моменту прихода лидеров на трибуну на татами проходил поединок между представителями команд Франции и Бразилии.
32-й чемпионат мира по дзюдо проходит в Баку с 20 по 27 сентября под эгидой Международной федерации дзюдо. Всего в соревнованиях участвуют свыше 800 спортсменов из более 130 стран; разыгрывается 15 комплектов медалей (по семь весовых категорий среди мужчин и женщин, плюс командный турнир).
Посещение ЧМ стало первым пунктом в программе краткого рабочего визита российского лидера в Азербайджан. После этого В.Путин и И.Алиев примут участие в пленарном заседании Девятого российско-азербайджанского межрегионального форума, а также проведут двустороннюю встречу. Затем глава российского государства вылетит в Душанбе, где 27-28 сентября пройдет саммит СНГ.
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