В связи с беспорядками в Гяндже арестовано около 80 человек – Генпрокурор Азербайджана

В Азербайджане в связи с событиями в Гяндже арестованы 77 человек, заявил генпрокурор Закир Гаралов.

"В рамках уголовного дела по событиям в Гяндже, связанным с покушением на Эльмара Велиева (экс-глава Исполнительной власти города) и нарушения общественного порядка арестованы 77 человек, еще 11 объявлены в розыск", - сказал З.Гаралов журналистам в пятницу.

По его словам, уже установлено местонахождение ряда лиц, объявленных в розыск по этим событиям, в настоящее время ведется работа по их экстрадиции в Азербайджан.

З.Гаралов добавил, что уголовное дело, возбужденное по этим событиям, будет завершено до конца 2018 года и передано в суд.

Как сообщалось ранее, в Гяндже вечером 3 июля 2018 года было совершено покушение на главу Исполнительной власти города Эльмара Велиева. В результате инцидента глава ИВ Гянджи получил ранения, в настоящее время он проходит лечение. При этом Юнис Сафаров, который совершил покушение, был задержан правоохранительными органами на месте преступления. Следствие квалифицировало действия Ю.Сафаров в качестве целенаправленного и запланированного террористического акта.

Вечером 10 июля при предотвращении несанкционированной акции в городе Гянджа погибли два офицеров полиции - замначальник Главного управления полиции Гянджи, полковник Ильгар Балакишиев, а также замначальник Управления полиции Низаминского района Гянджи, полковник-лейтенант Самед Аббасов.

Акция проводилась в поддержку Ю.Сафарова. Ее пыталась провести радикальная религиозная группа из 150-200 человек. Полиция предупредила участников акции о недопустимости ее проведения и призвала их разойтись. Однако, участники акции оказали сопротивление полиции с использованием колющих и режущих предметов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.3, 120.2.7, 220.1, 221.3, 228.4, 315.2 УК Азербайджана.

Ф.Исазаде