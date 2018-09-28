Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9799 RUR   0.0259 GBR   2.2243 TRY   0.2847

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.57 Brent   81.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 28° Завтра 17° 24° 30 Сен 18° 26° 1 Окт 17° 26°

СНГ 28.09.2018 15:43

Правительство Астраханской области автоматически ушло в отставку

Весь кабинет министров Астраханской области в связи с вступлением в должность временно исполняющего обязанности губернатора региона Сергея Морозова ушел в отставку, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" руководитель пресс-службы главы региона Алексей Кожевников в пятницу.

"Автоматически, с уходом губернатора Александра Жилкина, правительство уходит в отставку. Все члены регионального правительства сейчас временно исполняют обязанности. У всех сейчас стоит задача переназначения", - сказал А.Кожевников.

Как сообщалось, в пятницу полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов представил правительству Астраханской области назначенного на должность врио губернатора С. Морозова.

26 сентября президент РФ Владимир Путин предложил заместителю руководителя Федеральной таможенной службы С.Морозову стать временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области.

В.Путин сообщил, что действующий губернатор Астраханской области А. Жилкин, который давно возглавляет этот регион, "обратился с просьбой перевести его на другое место работы".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АСТРАХАНЬ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ОТСТАВКА


Похожие новости


Астраханская область подготовила ряд бизнес предложений для азербайджанских инвесторов - губернатор Путин прилетел в Астрахань Жительница Астраханской области, родившаяся в 1896 году, названа самым пожилым человеком в мире Алиев откроет в Астрахани детский сад Чуров не нашел нарушений на выборах в Астраханской области и не будет приковывать себя к местному кремлю Торжественная церемония, посвященная 90-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, состоялась в Астрахани

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]