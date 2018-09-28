Правительство Астраханской области автоматически ушло в отставку

Весь кабинет министров Астраханской области в связи с вступлением в должность временно исполняющего обязанности губернатора региона Сергея Морозова ушел в отставку, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" руководитель пресс-службы главы региона Алексей Кожевников в пятницу.
"Автоматически, с уходом губернатора Александра Жилкина, правительство уходит в отставку. Все члены регионального правительства сейчас временно исполняют обязанности. У всех сейчас стоит задача переназначения", - сказал А.Кожевников.
Как сообщалось, в пятницу полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов представил правительству Астраханской области назначенного на должность врио губернатора С. Морозова.
26 сентября президент РФ Владимир Путин предложил заместителю руководителя Федеральной таможенной службы С.Морозову стать временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области.
В.Путин сообщил, что действующий губернатор Астраханской области А. Жилкин, который давно возглавляет этот регион, "обратился с просьбой перевести его на другое место работы".
Генпрокурор Азербайджана удостоен ордена «За Службу Родине»
Пашинян обещает рассказать подробности разговора с президентом Азербайджана в Душанбе после возвращения в Ереван
В Баку в субботу пройдет санкционированный митинг за "Освобождение Карабаха"
Азербайджан отправляет экспортную миссию в Казахстан
AzerGold передало Генпрокуратуре Азербайджана всю информацию о компаниях, занимающихся незаконной добычей драгметаллов в Карабахе
AzerGold к апрелю 2019г завершит подготовку ТЭО подземной разработки месторождения Човдар
В Азербайджане на одном из предприятий Миноборонпрома произошел пожар, пострадали 2 человека
Сооснователь Microsoft Пол Аллен хочет приобрести лондонский ФК "Челси" - СМИ
В Азербайджане возраст принятия на воинский учет юношей предлагают снизить с 16 до 15 лет
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в IX азербайджано-российском межрегиональном форуме
Услуга SIP-телефонии от «AzerTelecom» для корпоративных клиентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»