Правительство Астраханской области автоматически ушло в отставку

Весь кабинет министров Астраханской области в связи с вступлением в должность временно исполняющего обязанности губернатора региона Сергея Морозова ушел в отставку, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" руководитель пресс-службы главы региона Алексей Кожевников в пятницу.

"Автоматически, с уходом губернатора Александра Жилкина, правительство уходит в отставку. Все члены регионального правительства сейчас временно исполняют обязанности. У всех сейчас стоит задача переназначения", - сказал А.Кожевников.

Как сообщалось, в пятницу полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов представил правительству Астраханской области назначенного на должность врио губернатора С. Морозова.

26 сентября президент РФ Владимир Путин предложил заместителю руководителя Федеральной таможенной службы С.Морозову стать временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области.

В.Путин сообщил, что действующий губернатор Астраханской области А. Жилкин, который давно возглавляет этот регион, "обратился с просьбой перевести его на другое место работы".