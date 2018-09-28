Торговый дом Азербайджана открылся в Китае

"Торговый дом Азербайджана" начал функционировать в Луджоу (Китай), сообщает посольство Азербайджана в КНР.
Церемония открытия ТД состоялась в пятницу. Это первый Торговый дом Азербайджана, открытый в Китае.
Цель открытия ТД – расширение азербайджано-китайских экономических связей и увеличение объема экспорта азербайджанской ненефтяной продукции.
В настоящее время ТД Азербайджана уже действуют в Беларуси, Украине и Латвии.
До конца 2018 года Азербайджан планирует открыть Торговые дома в Казахстане, Польше, России и др. странах.
А.Азизов
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