Торговый дом Азербайджана открылся в Китае

"Торговый дом Азербайджана" начал функционировать в Луджоу (Китай), сообщает посольство Азербайджана в КНР.

Церемония открытия ТД состоялась в пятницу. Это первый Торговый дом Азербайджана, открытый в Китае.

Цель открытия ТД – расширение азербайджано-китайских экономических связей и увеличение объема экспорта азербайджанской ненефтяной продукции.

В настоящее время ТД Азербайджана уже действуют в Беларуси, Украине и Латвии.

До конца 2018 года Азербайджан планирует открыть Торговые дома в Казахстане, Польше, России и др. странах.

А.Азизов