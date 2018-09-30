В ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Сумгаите погибли 2 и пострадали 15 человек – Минздрав

Два человека погибли и 15 пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля марки «Shacman» в поселке Гаджи Зейналабдин города Сумгаит, сообщила «Интерфакс-Азербайджан» представитель пресс-службы Министерства здравоохранения Азербайджана Сафая Ахмедова.
«В результате ДТП пострадали 17 человек. Двое из них погибли на месте происшествия, 15 госпитализированы», - сказала сотрудница пресс-службы Минздрава.
По ее словам, пострадавшие доставлены в больницу Скорой помощи Сумгаита.
«Пятеро из пострадавших помещены в реанимационное отделение клиники, состояние их оценивается как тяжелое», - сказала С.Ахмедова.
Попавший в ДТП микроавтобус совершал туристическую поездку из Баку в Губу.
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