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Происшествия 30.09.2018 10:33

В ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Сумгаите погибли 2 и пострадали 15 человек – Минздрав

Два человека погибли и 15 пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля марки «Shacman» в поселке Гаджи Зейналабдин города Сумгаит, сообщила «Интерфакс-Азербайджан» представитель пресс-службы Министерства здравоохранения Азербайджана Сафая Ахмедова.

«В результате ДТП пострадали 17 человек. Двое из них погибли на месте происшествия, 15 госпитализированы», - сказала сотрудница пресс-службы Минздрава.

По ее словам, пострадавшие доставлены в больницу Скорой помощи Сумгаита.

«Пятеро из пострадавших помещены в реанимационное отделение клиники, состояние их оценивается как тяжелое», - сказала С.Ахмедова.

Попавший в ДТП микроавтобус совершал туристическую поездку из Баку в Губу.

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Тэги: ПРОИСШЕСТВИЯ, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]