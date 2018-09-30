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Культура 30.09.2018 13:22

В США скончался исполнитель блюза Отис Раш

Известный в США блюзовый гитарист и певец Отис Раш скончался в возрасте 84 лет, передает в воскресенье телеканал "Фокс ньюз".

По его информации, музыкант скончался из-за осложнений после инсульта, который он перенес в 2003 году.

"Он оставил после себя жену, восемь детей, множество внуков и правнуков", - приводит телеканал заявление его семьи.

О.Раш родился 29 апреля 1934 года в Филадельфии (штат Миссисипи), в 1948 году переехал в Чикаго (штат Иллинойс), где начал играть в местных клубах и стал одним из отцов-основателей вест-сайд-блюза (West Side - Западная Сторона).

На международный уровень музыкант впервые выбился в 1956 году с песней "I Cant Quit You Baby", которая уже считается классикой джазовой музыки.

Отмечается, что музыка О.Раша оказала значительное влияние на широкий диапазон исполнителей, начиная от Карлоса Сантаны и Эрика Клэптона до рок-группы "Led Zeppelin".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]