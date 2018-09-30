В США скончался исполнитель блюза Отис Раш

Известный в США блюзовый гитарист и певец Отис Раш скончался в возрасте 84 лет, передает в воскресенье телеканал "Фокс ньюз".
По его информации, музыкант скончался из-за осложнений после инсульта, который он перенес в 2003 году.
"Он оставил после себя жену, восемь детей, множество внуков и правнуков", - приводит телеканал заявление его семьи.
О.Раш родился 29 апреля 1934 года в Филадельфии (штат Миссисипи), в 1948 году переехал в Чикаго (штат Иллинойс), где начал играть в местных клубах и стал одним из отцов-основателей вест-сайд-блюза (West Side - Западная Сторона).
На международный уровень музыкант впервые выбился в 1956 году с песней "I Cant Quit You Baby", которая уже считается классикой джазовой музыки.
Отмечается, что музыка О.Раша оказала значительное влияние на широкий диапазон исполнителей, начиная от Карлоса Сантаны и Эрика Клэптона до рок-группы "Led Zeppelin".
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