Британец Льюис Хэмилтон, защищающий цвета команды Mercedes, стал победителем Гран-при России, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Второе место занял финн Валттери Боттас (Mercedes), третьим финишировал немец Себастьян Феттель (Ferrari).

Российский гонщик Сергей Сироткин, защищающий цвета Williams, занял 18-е место.

Гран-при России "Формулы-1" традиционно проводится в Сочи на "Сочи Автодроме". Самая современная в РФ гоночная трасса проходит через Олимпийский парк. Впервые гонка здесь прошла в 2014 году.

Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение этапов "Гран-при России" ежегодно с 2014 по 2020 годы. В 2017 году контракт был продлен до 2025 года.

Л.Хэмилтон выигрывал Гран-при России три раза, по разу победителями становились В.Боттас и немец Нико Росберг из Mercedes. Таким образом, Гран-при России выигрывали гонщики только команды Mercedes.