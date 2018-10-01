По всей России начались штабные учения по гражданской обороне

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев дал старт всероссийской тренировке по гражданской обороне, на которой предполагается отработать действия в случае внезапной внешней агрессии в отношении России.
"В соответствии с поручениями правительстве с 1 пот 3 октября проводим общероссийскую штабную тренировку по ГО. Совместно с органами власти всех уровней должны быть отработаны следующие вопросы - подготовка населения в области гражданской обороны, готовность пунктов управления, укомплектованность и готовность пунктов временного размещения городков и систем связи и оповещения. Всем руководителям на местах принять исчерпывающие меры и обеспечить готовность сил к реагированию", - сказал министр в ходе селекторного совещания в Москве.
Кроме того, министр потребовал в рамках тренировки обеспечить готовность объектов ЖКХ в районах крайнего севера к зимнему отопительному периоду, чтобы снизить риски возникновения ЧС.
По легенде учений произойдет обострение внешнеполитической обстановки. Силам гражданской обороны предстоит отработать мероприятия по повышению устойчивого функционирования экономики и систем жизнеобеспечения. Замыслом тренировки, которая пройдет в три этапа, предусмотрена отработка практических действий в условных зонах возникновения крупномасштабных ЧС и аварий, развертывание воздушных и подвижных пунктов управления, эвакуация населения в безопасные районы. На первых двух этапах в регионах будут отрабатываться вопросы оповещения и сбора руководящего состава и специалистов по гражданской обороне, развертывания систем управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, готовности укрытий, систем связи и оповещения, маршрутов эвакуации населения, разворачивания пунктов временного размещения, обеспечения жизнеобеспечения населения в случае возникновения внешней агрессии в отношении России. На третьем этапе в каждом федеральном округе РФ запланированы практические мероприятия (или проведение тактико-специальных учений) в условиях военного времени.
"Мы должны своевременно предупреждать граждан об возможных опасностях и угрозах и оказывать в случае необходимости помощь и поддержку", - сказал министр.
Тренировка пройдет в течение трех дней, с 1 по 3 октября, и завершится в канун Дня гражданской обороны, который отмечается 4 октября. В тренировке примут участие представители федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти всех субъектов Российской Федерации, подразделения МЧС России.
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