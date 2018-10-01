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Это интересно 01.10.2018 17:33

Facebook грозит штраф в $1,66 млрд за утечку данных пользователей

Комиссия по защите данных (Data Protection Commission, DPC) Ирландии, где находится европейская штаб-квартира Facebook, может оштрафовать компанию на сумму, составляющую 4% глобальной выручки, или около $1,66 млрд, в связи с утечкой данных более 50 млн пользователей по всему миру, пишет The Wall Street Journal.

Пока комиссия проводит расследование, для которого она запросила у Facebook дополнительную информацию об инциденте.

Отмечается, что закон, позволяющий властям ЕС штрафовать компании на 4% общей выручки в случае, если их меры по защите данных пользователей будут признаны недостаточными, вступил в силу только в текущем году и пока не применялся.

Также по этому закону компания может быть оштрафована на 2% выручки, если не уведомит регуляторов об утечке данных в течение 72 часов. Facebook обнаружил проблему в прошлый вторник и сообщил о ней в четверг, то есть формально выполнил данное требование, хотя регуляторы указывают на то, что в сообщении отсутствовали детали - в частности, причина утечки и ее масштаб.

Таким образом, расследование будет касаться прежде всего того, насколько эффективны действия Facebook по обеспечению защиты данных пользователей. Учитывая тот факт, что закон был принят недавно, этот вопрос, скорее всего, станет предметом разбирательства в суде.

Эксперты отмечают, что в пользу Facebook говорят масштабные расходы компании на безопасность, причем эти расходы были недавно увеличены. С другой стороны, ЕС рекомендует собирать как можно меньше данных клиентов для снижения рисков их утечки, тогда как вся коммерческая сторона деятельности Facebook тесно связана с обработкой информации о пользователей.

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Тэги: ЕВРОПА, FACEBOOK, УТЕЧКА, ШТРАФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]