Премьер Грузии в четверг посетит Молдавию

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в четверг, 4 октября, нанесет визит Молдавию, где примет участие в заседании глав правительств организации ГУАМ.

"Вместе с коллегами мы обсудим вопросы осуществления новых проектов в рамках ГУАМ", - сказал М.Бахтадзе на брифинге в грузинской столице.

Организация за демократию и экономическое развитие - ГУАМ является региональной организаций, созданной в 1997 году Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдавией.