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Дальнее зарубежье 03.10.2018 12:32

Премьер Грузии в четверг посетит Молдавию

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в четверг, 4 октября, нанесет визит Молдавию, где примет участие в заседании глав правительств организации ГУАМ.

"Вместе с коллегами мы обсудим вопросы осуществления новых проектов в рамках ГУАМ", - сказал М.Бахтадзе на брифинге в грузинской столице.

Организация за демократию и экономическое развитие - ГУАМ является региональной организаций, созданной в 1997 году Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдавией.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, МОЛДАВИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]