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Это интересно 03.10.2018 11:56

Рыболовлев требует от Sotheby`s $380 млн за содействие в мошенничестве арт-дилера Бувье

Экс-владелец "Уралкалия" Дмитрий Рыболовлев подал иск к аукционному дому Sotheby`s, потребовав компенсацию в размере не менее $380 млн за содействие в мошенничестве арт-дилера Ива Бувье, следует из материалов иска, с которым ознакомился "Интерфакс".

Иск подан в Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка. Истцами выступают компании семейного траста Рыболовлевых Accent Delight и Xitrans Finance.

По мнению истцов, Sotheby`s и И.Бувье находились в тесных коммерческих отношениях на протяжении многих лет: Sotheby`s помогал И.Бувье склонить истцов к покупке произведений искусства по завышенным ценам и в своих отчетах создавал видимость обоснованности этих цен.

Д.Рыболовлев сотрудничал с И.Бувье более 10 лет, за это время арт-дилер приобрел для него 38 произведений искусства на сумму более $2 млрд. Бизнесмен считал, что И.Бувье проводил переговоры с продавцами от его имени, и платил ему комиссию за услуги. "На самом деле детальное описание напряженных переговоров с продавцами, которое приводил Бувье, являлось чистой выдумкой. Вместо этого Бувье договаривался о значительных дисконтах, а разницу клал себе в карман. Посредством данной схемы Бувье обманул истцов на сумму более $1 млрд", - говорится в иске.

При этом "Sotheby`s выступал в качестве аукционного дома, который охотно, намеренно и осознанно способствовал реализации данной мошеннической схемы". "Действия Sotheby`s внушали истцам доверие и уверенность в Бувье и делали всю мошенническую схему правдоподобной и заслуживающей доверия", - отмечают истцы.

Д.Рыболовлев судится с И.Бувье с 2015 года в нескольких юрисдикциях. По данным Bloomberg, Федеральный суд Нью-Йорка закрыл дело по иску Д.Рыболовлева к И.Бувье после продажи бизнесменом картины Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" в 2017 году за рекордные $450 млн. Картина была приобретена при посредничестве И.Бувье за $127,5 млн.

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Тэги: США, РЫБОЛОВЛЕВ, SOTHEBYS, ИСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]