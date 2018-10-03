У правительства РФ нет планов по отказу от долларовых расчетов - пресс-служба

Российское правительство не планирует отказываться от расчетов в долларах, запрещать их хождение в РФ, а также вводить какие-либо другие ограничения в этой сфере, сообщили в пресс-службе кабмина.

"У правительства нет планов по отказу от долларовых расчетов, запрету на хождение доллара, каких-либо других ограничений", - отметили в пресс-службе.

Вместе с тем, правительство, его финансово-экономический блок прорабатывают вопрос "о снижении зависимости нашей экономики от американской валюты, в том числе за счет создания стимулов и механизмов для перехода внешнеторговых расчетов компаний на национальные валюты", говорится в сообщении.