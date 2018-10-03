Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9681 RUR   0.026 GBR   2.2094 TRY   0.2832

Цена на нефть

    $/bbl WTI   75.23 Brent   84.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 26° Завтра 18° 27° 5 Окт 12° 21° 6 Окт 11° 17°

Финансы 03.10.2018 12:27

У правительства РФ нет планов по отказу от долларовых расчетов - пресс-служба

Российское правительство не планирует отказываться от расчетов в долларах, запрещать их хождение в РФ, а также вводить какие-либо другие ограничения в этой сфере, сообщили в пресс-службе кабмина.

"У правительства нет планов по отказу от долларовых расчетов, запрету на хождение доллара, каких-либо других ограничений", - отметили в пресс-службе.

Вместе с тем, правительство, его финансово-экономический блок прорабатывают вопрос "о снижении зависимости нашей экономики от американской валюты, в том числе за счет создания стимулов и механизмов для перехода внешнеторговых расчетов компаний на национальные валюты", говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ДОЛЛАР


Похожие новости


Путин проведет во вторник правительственное совещание по вопросам аварийного жилищного фонда Имя нового главы чеченского правительства станет известно в понедельник - Кадыров Правительство РФ одобрило проект конвенции о правовом статусе Каспия и предлагает президенту подписать его Путин назвал состав нового правительства РФ оптимальным Путин в субботу на первой встрече с новым правительством РФ определит приоритеты на период до 2024 года Путин подчеркивает, что костяк правительства должен быть сформирован, как можно быстрее

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]