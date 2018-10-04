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СНГ 04.10.2018 13:01

Совет глав правительств ШОС обсудит через неделю в Душанбе вопросы торгово-экономического сотрудничества

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 11-12 октября в Душанбе примет участие в заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества.

Повестка заседания Совета включает вопросы развития торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия в рамках Организации, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

"Главы делегаций Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана обсудят ход реализации программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества, работу Делового совета и межбанковского объединения ШОС", - говорится в документе.

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Тэги: РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ШОС, МЕДВЕДЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]