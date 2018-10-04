Совет глав правительств ШОС обсудит через неделю в Душанбе вопросы торгово-экономического сотрудничества

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 11-12 октября в Душанбе примет участие в заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества.

Повестка заседания Совета включает вопросы развития торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия в рамках Организации, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

"Главы делегаций Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана обсудят ход реализации программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества, работу Делового совета и межбанковского объединения ШОС", - говорится в документе.