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Макроэкономика 04.10.2018 14:04

Завершение структурных реформ ускорит темпы роста ВВП Азербайджана до 3% в год - МВФ

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Азербайджану Мохаммед эль-Горчи считает, что темпы роста ВВП страны могут ускориться до 3% в год при завершении структурных реформ.

"В целом, среднесрочные прогнозы зависят от фундаментального потенциала роста экономики. Для ненефтяной экономики Азербайджана ожидание состоит в том, что, если структурные реформы будут полностью реализованы, рост может неуклонно улучшаться и достигнуть 3% в среднесрочной перспективе", - сказал М.эль-горчи в интервью агентству "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, с запуском газопровода TANAP темпы роста реального ВВП Азербайджана "могут быть выше". "Мы также предполагаем, что цены на нефть останутся относительно высокими в краткосрочный период, что обеспечит профицит счета текущих операций платежного баланса", - отметил он.

Глава миссии подчеркнул, что, в целом, текущая экономическая ситуация в Азербайджане улучшается на фоне роста цен на нефть с одной стороны и стабилизационными мерами правительства с другой. "По нашему мнению, с обычным сезонным ростом бюджетных расходов экономический рост должен ускориться", - отметил он.

М.эль-Горчи добавил, что возможными рисками для экономики Азербайджана могут стать региональные потрясения, возможные проблемы в добыче углеводородов и сохраняющиеся некоторые проблемы в банковском секторе.

В январе-августе 2018 года рост ВВП Азербайджана составил 0,7%.

В 2017 году рост ВВП Азербайджана составил 0,1%. На 2018 год правительство Азербайджана прогнозирует рост ВВП на уровне 2%.

Полностью с текстом интервью Мохаммеда эль-Горчи можно ознакомиться на сайте www.interfax.az.

А.Азизов

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Тэги: МВФ, ВВП, ПРОГНОЗ


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