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Внешняя политика 06.10.2018 15:14

Президент Алиев утвердил новый состав МПК с Румынией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-румынской межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Текст распоряжения опубликован в субботу на сайте главы государства.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр труда и социальной защиты населения.

В состав комиссии также включены замминистры иностранных дел, экономики, культуры, энергетики, транспорта, связи и высоких технологий, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, председатель Госагентства по туризму, вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), заместитель председателя Центрального Банка Азербайджана, посол Азербайджана в Румынии.

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РУМЫНИЯ, МПК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]