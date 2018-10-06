Президент Алиев утвердил новый состав МПК с Румынией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-румынской межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
Текст распоряжения опубликован в субботу на сайте главы государства.
Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр труда и социальной защиты населения.
В состав комиссии также включены замминистры иностранных дел, экономики, культуры, энергетики, транспорта, связи и высоких технологий, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, председатель Госагентства по туризму, вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), заместитель председателя Центрального Банка Азербайджана, посол Азербайджана в Румынии.
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