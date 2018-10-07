Разработанный новосибирскими учеными биосенсор определяет различные виды рака и вирус Эбола

Разработанный учеными Института физики полупроводников (ИФП) им А.В.Ржанова биочип, предназначенный для экспресс-диагностики различных заболеваний, прошел тестирование на вирусе лихорадки Эбола, сообщила "Интерфаксу" завлабораторией технологии кремниевой микроэлектроники ИФП Ольга Наумова.

"В государственном научном центре "Вектор" прошли первые тестовые положительные испытания на детекцию маркеров лихорадки Эбола", - сказала она.

О.Наумова отметила, что биочип устроен таким образом, что любая частица на его поверхности изменяет проводимость прибора, и, подбирая рецепторный слой, можно настроить его на ту или иную инфекцию или маркер неинфекционного заболевания.

В частности, Институт химической биологии и фундаментальной медицины испытывает биочип для определения маркеров различных видов рака и инфаркта миокарда по микроРНК, московский Институт бимедицинской химии - для детекции рака по сыворотке крови.

"В Институте химической биологии и фундаментальной медицины получены уникальные результаты по детекции микроРНК-маркеров рака легких", - сообщила О.Наумова.

По ее словам, теоретически есть возможность сделать сенсор, который будет определять маркеры нескольких заболеваний одновременно - если наносить на каждый элемент сенсора рецепторный слой, направленный на обнаружение конкретного патогена.

Микрочип, на который наносится анализируемое вещество (сыворотка крови, слюна или выдыхаемый воздух), вставляется в устройство наподобие флешки, которое подключается к компьютеру.

ГНЦ "Вектор" располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола, лихорадки Марбурга, SARS, натуральной оспы и других. По распоряжению правительства РФ на базе центра создана национальная лаборатория по работе с особо опасными - высокопатогенными - вирусами гриппа. ГНЦ играет роль координатора по взаимодействию со Всемирной организацией здравоохранения по разработке вакцины против ВИЧ.

Институт физики полупроводников им.А.В.Ржанова был создан в 1964 году. Основные достижения ИФП связаны с исследованиями атомных процессов и электронных явлений на поверхности полупроводников, квантовых эффектов в полупроводниковых системах пониженной размерности. На основе полученных фундаментальных результатов в институте осуществлены разработки матричных фотоприемников инфракрасного диапазона, электронно-оптических преобразователей, СВЧ-транзисторов, квантовых интерферометров, нанотранзисторов.