Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9567 RUR   0.0254 GBR   2.2118 TRY   0.2752

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.33 Brent   84.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 21° Завтра 14° 22° 10 Окт 14° 22° 11 Окт 14° 22°

Здравоохранение 07.10.2018 16:34

Разработанный новосибирскими учеными биосенсор определяет различные виды рака и вирус Эбола

Разработанный учеными Института физики полупроводников (ИФП) им А.В.Ржанова биочип, предназначенный для экспресс-диагностики различных заболеваний, прошел тестирование на вирусе лихорадки Эбола, сообщила "Интерфаксу" завлабораторией технологии кремниевой микроэлектроники ИФП Ольга Наумова.

"В государственном научном центре "Вектор" прошли первые тестовые положительные испытания на детекцию маркеров лихорадки Эбола", - сказала она.

О.Наумова отметила, что биочип устроен таким образом, что любая частица на его поверхности изменяет проводимость прибора, и, подбирая рецепторный слой, можно настроить его на ту или иную инфекцию или маркер неинфекционного заболевания.

В частности, Институт химической биологии и фундаментальной медицины испытывает биочип для определения маркеров различных видов рака и инфаркта миокарда по микроРНК, московский Институт бимедицинской химии - для детекции рака по сыворотке крови.

"В Институте химической биологии и фундаментальной медицины получены уникальные результаты по детекции микроРНК-маркеров рака легких", - сообщила О.Наумова.

По ее словам, теоретически есть возможность сделать сенсор, который будет определять маркеры нескольких заболеваний одновременно - если наносить на каждый элемент сенсора рецепторный слой, направленный на обнаружение конкретного патогена.

Микрочип, на который наносится анализируемое вещество (сыворотка крови, слюна или выдыхаемый воздух), вставляется в устройство наподобие флешки, которое подключается к компьютеру.

ГНЦ "Вектор" располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола, лихорадки Марбурга, SARS, натуральной оспы и других. По распоряжению правительства РФ на базе центра создана национальная лаборатория по работе с особо опасными - высокопатогенными - вирусами гриппа. ГНЦ играет роль координатора по взаимодействию со Всемирной организацией здравоохранения по разработке вакцины против ВИЧ.

Институт физики полупроводников им.А.В.Ржанова был создан в 1964 году. Основные достижения ИФП связаны с исследованиями атомных процессов и электронных явлений на поверхности полупроводников, квантовых эффектов в полупроводниковых системах пониженной размерности. На основе полученных фундаментальных результатов в институте осуществлены разработки матричных фотоприемников инфракрасного диапазона, электронно-оптических преобразователей, СВЧ-транзисторов, квантовых интерферометров, нанотранзисторов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НОВОСИБИРСК, СЕНСОР, РАЗРАБОТКА


Похожие новости


Пассажир рейса Новосибирск - Баку, угрожавший взорвать самолет, стал фигурантом уголовного дела Авиадебошир, угрожавший взорвать самолет, задержан в аэропорту Новосибирска - источник Число жертв пожара на обувной фабрике под Новосибирском увеличилось до десяти человек Концерт Макаревича отменен в Новосибирске В Новосибирской области задержаны шестеро рэкетиров-азербайджанцев Сибирские ученые работают над лекарством от оспы, не исключая, что страшный вирус может вернуться

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]