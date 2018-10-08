Семья из Сирии пострадала при пожаре в Азербайджане, одна женщина скончалась - Минздрав

Шесть граждан Сирии пострадали и один погиб в результате пожара, произошедшего в Габалинском районе Азербайджана, сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» сотрудница пресс-службы Министерства здравоохранения республики Сафая Ахмедова.
«В результате пожара, произошедшего в снимаемом гражданами из Сирии доме в Габалинском районе, пострадали шесть человек, погибла одна женщина (1995 г.р.). Все они являются членами одной семьи», - сказала С.Ахмедова.
По ее словам, пострадавшие были госпитализированы.
«Одному из них была оказана амбулаторная помощь, пятеро остальных – один мужчина, три женщины и годовалый ребенок – проходят лечение Габалинской районной центральной больнице», - отметила сотрудница пресс-службы Минздрава.
Пострадавшие получили ожоги 18-25% тела.
«В Габалу вылетел санитарный самолет, который, в случае необходимости, доставит больных в Баку», - сказала С.Ахмедова.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»