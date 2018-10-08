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Происшествия 08.10.2018 12:47

Семья из Сирии пострадала при пожаре в Азербайджане, одна женщина скончалась - Минздрав

Шесть граждан Сирии пострадали и один погиб в результате пожара, произошедшего в Габалинском районе Азербайджана, сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» сотрудница пресс-службы Министерства здравоохранения республики Сафая Ахмедова.

«В результате пожара, произошедшего в снимаемом гражданами из Сирии доме в Габалинском районе, пострадали шесть человек, погибла одна женщина (1995 г.р.). Все они являются членами одной семьи», - сказала С.Ахмедова.

По ее словам, пострадавшие были госпитализированы.

«Одному из них была оказана амбулаторная помощь, пятеро остальных – один мужчина, три женщины и годовалый ребенок – проходят лечение Габалинской районной центральной больнице», - отметила сотрудница пресс-службы Минздрава.

Пострадавшие получили ожоги 18-25% тела.

«В Габалу вылетел санитарный самолет, который, в случае необходимости, доставит больных в Баку», - сказала С.Ахмедова.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОЖАР, АРАБЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]