Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9571 RUR   0.0255 GBR   2.229 TRY   0.2768

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.33 Brent   84.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 21° Завтра 15° 22° 10 Окт 14° 22° 11 Окт 14° 22°

Дальнее зарубежье 08.10.2018 13:18

Южнокорейские СМИ заметили во Владивостоке грузовой самолет, используемый для перевозки лимузина Ким Чен Ына

В аэропорту Владивостока в воскресенье приземлился северокорейский грузовой самолет, что может свидетельствовать о грядущем визите лидера КНДР в Россию, сообщает в понедельник агентство "Ренхап".

Агентство, ссылаясь на данные источников и ресурсов, следящих за полетами, указывает, что самолет Ил-76 P-914 авиакомпании Air Koryo прилетел во Владивосток из Пхеньяна в воскресенье и улетел обратно в тот же день.

В расписании авиаперелетов рейсов между Москвой и Пхеньяном в воскресенье нет, добавляет агентство.

Этот же самолет использовался для перевозки лимузина Ким Чен Ына в Сингапур в июне 2018 года, где северокорейский лидер встречался с президентом США Дональдом Трампом, отмечает агентство.

Также агентство обратило внимание на то, что Москву недавно посетила замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи, которая могла обсуждать предстоящий визит Ким Чен Ына в Россию.

Кроме того, пишет агентство, по центральному северокорейскому телевидению в воскресенье транслировали передачу о визите бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира на Дальний Восток в 2002 году.

"Прибытие во Владивосток северокорейского грузового самолета может быть связано с (готовящимся - ИФ) визитом северокорейского лидера Кима в Россию", - заявил агентству источник в Пекине.

Ранее стало известно, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на заседании южнокорейского правительства подтвердил, что Ким Чен Ын намерен посетить Россию.

Ранее в октябре о возможности визита до конца текущего года в РФ Ким Чен Ына говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КНДР, ЛИДЕР, РОССИЯ, САМОЛЕТ


Похожие новости


Президент Южной Кореи заявляет о планах Ким Чен Ына посетить РФ Трамп получил письмо от Ким Чен Ына с предложением новой встречи между лидерами - Белый дом Лидер КНДР подтвердил готовность посетить с визитом Россию Ким Чен Ын уже 15 дней не появлялся на публике - СМИ Лидер КНДР подверг критике международные санкции против своей страны Приезд Ким Чен Ына на ВЭФ пока не подтверждается - Песков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]