Южнокорейские СМИ заметили во Владивостоке грузовой самолет, используемый для перевозки лимузина Ким Чен Ына

В аэропорту Владивостока в воскресенье приземлился северокорейский грузовой самолет, что может свидетельствовать о грядущем визите лидера КНДР в Россию, сообщает в понедельник агентство "Ренхап".
Агентство, ссылаясь на данные источников и ресурсов, следящих за полетами, указывает, что самолет Ил-76 P-914 авиакомпании Air Koryo прилетел во Владивосток из Пхеньяна в воскресенье и улетел обратно в тот же день.
В расписании авиаперелетов рейсов между Москвой и Пхеньяном в воскресенье нет, добавляет агентство.
Этот же самолет использовался для перевозки лимузина Ким Чен Ына в Сингапур в июне 2018 года, где северокорейский лидер встречался с президентом США Дональдом Трампом, отмечает агентство.
Также агентство обратило внимание на то, что Москву недавно посетила замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи, которая могла обсуждать предстоящий визит Ким Чен Ына в Россию.
Кроме того, пишет агентство, по центральному северокорейскому телевидению в воскресенье транслировали передачу о визите бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира на Дальний Восток в 2002 году.
"Прибытие во Владивосток северокорейского грузового самолета может быть связано с (готовящимся - ИФ) визитом северокорейского лидера Кима в Россию", - заявил агентству источник в Пекине.
Ранее стало известно, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на заседании южнокорейского правительства подтвердил, что Ким Чен Ын намерен посетить Россию.
Ранее в октябре о возможности визита до конца текущего года в РФ Ким Чен Ына говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Баку оказал финпомощь в размере $50 тыс. Джакарте для ликвидации последствий землетрясения на острове Ломбок – МИД Азербайджана
Баку внесет в «черный список» группу гражданок РФ за незаконное посещение Нагорного Карабаха - МИД Азербайджана
Отделения парашютистов ВС Азербайджана совершенствуют боевые навыки
Украина в январе-сентябре импортировала из Азербайджана нефти более, чем на $300 млн
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 350 млн манатов при предложении свыше 1,1 млрд манатов
Сумгайытский технопарк начал экспорт кабельной продукции в Кыргызстан
Лауреатами Нобелевской премии по экономике 2018 года стали Уильям Нордхаус и Пол Ромер
Президент Алиев посетил установленный в Приморском парке национальный павильон, участвовавший во Всемирной выставке «Milan Expo 2015»
Семья из Сирии пострадала при пожаре в Азербайджане, одна женщина скончалась - Минздрав
Азеригаз газифицировал в январе-сентябре более 70 населенных пунктов
Президент Алиев выделил более 21 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
ЕС выделяет свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В ноябре в Тбилиси пройдет 8- Международный Caspian Energy Forum Квемо Картли
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»