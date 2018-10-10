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Спорт 10.10.2018 19:50

Россия намерена создать одну из лучших антидопинговых систем - Путин

Россия твердо намерена создать одну из лучших систем противодействия допингу в спорте, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия была и остается нацеленной на самое широкое и конструктивное сотрудничество со всеми спортивными организациями мира, последовательно выполняет свои обязательства, в том числе и в области борьбы с допингом. (...) Мы твердо намерены создать одну из лучших систем противостояния допингу в спорте", - заявил В.Путин, выступая в среду на форуме "Россия - спортивная держава".

Для этого, напомнил президент РФ, в стране разработан и реализуется специальный национальный план.

"Да, конечно, мы видели сбои в нашей системе антидопинга, но хочу отметить, что это не является исключительно нашими внутренними проблемами. Они (сбои) выявили факты очевидного несовершенства всей международной антидопинговой системы", - сказал В.Путин.

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Тэги: ПУТИН, АНТИДОПИНГ, СИСТЕМА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]