Россия намерена создать одну из лучших антидопинговых систем - Путин

Россия твердо намерена создать одну из лучших систем противодействия допингу в спорте, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия была и остается нацеленной на самое широкое и конструктивное сотрудничество со всеми спортивными организациями мира, последовательно выполняет свои обязательства, в том числе и в области борьбы с допингом. (...) Мы твердо намерены создать одну из лучших систем противостояния допингу в спорте", - заявил В.Путин, выступая в среду на форуме "Россия - спортивная держава".
Для этого, напомнил президент РФ, в стране разработан и реализуется специальный национальный план.
"Да, конечно, мы видели сбои в нашей системе антидопинга, но хочу отметить, что это не является исключительно нашими внутренними проблемами. Они (сбои) выявили факты очевидного несовершенства всей международной антидопинговой системы", - сказал В.Путин.
Глава Минобороны Азербайджана принял участие в открытии Центральной военной ветеринарной лаборатории
Джаббарову присвоено звание государственный советник налоговой службы 3-ей степени
ЮГК играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы - Госдеп
РФ планирует к 2024г вдвое увеличить выручку от рыбного экспорта, до $8 млрд - глава Росрыболовства
Дубайская Dragon Oil вложит более $14 млрд в увеличение добычи нефти и газа втрое, в том числе в Туркменистане
Санкции США против Ирана ударят по нефтяному рынку сильнее, чем ожидалось - трейдеры
Азеригаз газифицировал в январе-сентябре более 70 населенных пунктов
Президент Алиев выделил более 21 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
ЕС выделяет свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Ураган "Майкл" достиг побережья Флориды, ему может быть присвоен наивысший уровень опасности
Вашингтон ждет от Эр-Рияда ответов по ситуации с пропавшим обозревателем американской газеты - Трамп
Трамп обещает быструю реакцию Вашингтона на контракт по поставкам С-400 в Индию
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Главный исполнительный директор Bakcell избран в Правление Азербайджано-Французской торгово-промышленной палаты
WesternUnion и Банк Республика вводят цифровые инновации в Азербайджане: международные денежные переводы теперь доступны через приложение Банка «Mobil Şöbə»
В Баку состоялся литературный вечер, посвященный Сергею Есенину
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»