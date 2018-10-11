Скорее всего, к аварии ракеты-носителя "Союз ФГ", запускавшейся в четверг с Байконура, могла привести ошибка, допущенная либо при производстве носителя в РКЦ "Прогресс", либо при его сборке в "пакет" на космодроме, сообщил в четверг "Интерфаксу-АВН" эксперт, несколько десятков лет занимавшийся эксплуатацией королёвской "семерки".

"Могли допустить ошибку на заводе, могли ее сделать на космодроме при крепеже бокового блока к центральному", - считает он.

Эксперт отметил "блестящую работу" системы аварийного спасения (САС). "Это - второй случай срабатывания САС в истории советской и российской космонавтики, первый был в 1983 году", - напомнил он.

"Это третий случай невывода пилотируемого космического корабля на орбиту в нашей космической истории", - сказал эксперт.

Он подверг сомнению выдвинутую версию о том, что авария произошла при отделении боковой ступени, которая якобы ударила по центральному блоку. "Хотя такое ранее было лет 40 назад в Плесецке, сейчас это маловероятно. "По имеющимся данным, САС сработала на 160-й секунде полета, а боковые блоки должны отделяться примерно на 100-й секунде полета", - сказал он.