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Происшествия 11.10.2018 15:23

К аварии "Союза" могла привести ошибка либо на заводе-изготовителе, либо на космодроме, где собирался "пакет" - эксперт

Скорее всего, к аварии ракеты-носителя "Союз ФГ", запускавшейся в четверг с Байконура, могла привести ошибка, допущенная либо при производстве носителя в РКЦ "Прогресс", либо при его сборке в "пакет" на космодроме, сообщил в четверг "Интерфаксу-АВН" эксперт, несколько десятков лет занимавшийся эксплуатацией королёвской "семерки".

"Могли допустить ошибку на заводе, могли ее сделать на космодроме при крепеже бокового блока к центральному", - считает он.

Эксперт отметил "блестящую работу" системы аварийного спасения (САС). "Это - второй случай срабатывания САС в истории советской и российской космонавтики, первый был в 1983 году", - напомнил он.

"Это третий случай невывода пилотируемого космического корабля на орбиту в нашей космической истории", - сказал эксперт.

Он подверг сомнению выдвинутую версию о том, что авария произошла при отделении боковой ступени, которая якобы ударила по центральному блоку. "Хотя такое ранее было лет 40 назад в Плесецке, сейчас это маловероятно. "По имеющимся данным, САС сработала на 160-й секунде полета, а боковые блоки должны отделяться примерно на 100-й секунде полета", - сказал он.

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Тэги: РОССИЯ, КОСМОС, АВАРИЯ, ЭКСПЕРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]