Ник Хейг и Алексей Овчинин находятся в хорошем состоянии, они в безопасности - глава НАСА

Астронавт Ник Хейг и космонавт Алексей Овчинин находятся в безопасности после аварийного пуска "Союза МС-10", написал в своем "Твиттере" глава НАСА Джим Брайденстайн.
"Я благодарен, что они в безопасности, - отметил он. - Будет проведено тщательное расследование причин этого инцидента".
Согласно распространенному в четверг заявлению НАСА, экипаж "Союза МС-10" будет перевезен в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке.
В нем подчеркивается, что глава НАСА Джим Брайденстайн и его команда, находящиеся на Байконуре, "внимательно следят за развитием ситуации".
"НАСА тесно взаимодействует с Роскосмосом в обеспечении безопасного возвращения экипажа", - говорится в документе.
В заявлении отмечается, двое членов экипажа "Союза МС-10" - Алексей Овчинин и Ник Хейг были извлечены из спускаемого аппарата и находятся в хорошем состоянии. Спасатели, находящиеся на месте посадки "Союза МС-10" в Казахстане, готовят экипаж к эвакуации в Москву.
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