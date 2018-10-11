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Происшествия 11.10.2018 15:55

Ник Хейг и Алексей Овчинин находятся в хорошем состоянии, они в безопасности - глава НАСА

Астронавт Ник Хейг и космонавт Алексей Овчинин находятся в безопасности после аварийного пуска "Союза МС-10", написал в своем "Твиттере" глава НАСА Джим Брайденстайн.

"Я благодарен, что они в безопасности, - отметил он. - Будет проведено тщательное расследование причин этого инцидента".

Согласно распространенному в четверг заявлению НАСА, экипаж "Союза МС-10" будет перевезен в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке.

В нем подчеркивается, что глава НАСА Джим Брайденстайн и его команда, находящиеся на Байконуре, "внимательно следят за развитием ситуации".

"НАСА тесно взаимодействует с Роскосмосом в обеспечении безопасного возвращения экипажа", - говорится в документе.

В заявлении отмечается, двое членов экипажа "Союза МС-10" - Алексей Овчинин и Ник Хейг были извлечены из спускаемого аппарата и находятся в хорошем состоянии. Спасатели, находящиеся на месте посадки "Союза МС-10" в Казахстане, готовят экипаж к эвакуации в Москву.

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Тэги: НАСА, ГЛАВА, "СОЮЗ", ЭКИПАЖ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]