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Дальнее зарубежье 12.10.2018 11:51

Трамп рассматривает пять кандидатов на замену Сешнсу на посту генпрокурора США - СМИ

Президент США Дональд Трампа, по некоторым данным, рассматривает пять кандидатов на пост главы Минюста, который в настоящее время занимает Джефф Сешнс, пишет в пятницу газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на источники.

"Президент Трамп рассматривает кандидатуры пяти человек, которые могут заменить Джеффа Сешнса, если генеральный прокурор покинет должность позднее в этом году", - пишет газета, ссылаясь на представителей Белого дома и источники вне администрации президента.

По информации издания, Дж.Сешнс заявлял некоторым людям, что "его могут попросить уйти в отставку". Генпрокурор США считает, что президент может попросить его об этом, причем не лично на встрече, а через Twitter.

Так, заменить Дж.Сешнса на посту потенциально могут глава министерства здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, главный юридический советник при министерстве транспорта Стивен Брэдбери, бывший генпрокурор Уильям Барр, первый заместитель госсекретаря Джон Салливан, а также Джанис Роджерс Браун, ранее работавшая окружным судьей в апелляционном суде в столичном округе Колумбия.

Слухи об отставке Дж.Сешнса с поста генпрокурора США в американских СМИ появились давно. Ранее президент США указывал на то, что Дж.Сешнс сохранит свою позицию как минимум до промежуточных выборов в Конгресс США, запланированных на ноябрь, но уходил от прямого ответа на вопрос относительно работы Дж.Сешнса на посту главы Минюста США.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ГЕНПРОКУРОР, КАНДИДАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]