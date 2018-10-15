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Происшествия 15.10.2018 12:37

Гражданка Азербайджана пыталась контрабандно ввезти из Грузии 240 мобильных телефонов - ГТК

Азербайджанские таможенные органы предотвратили контрабандный ввоз в страну гражданкой Азербайджана 240 мобильных телефонов, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Во время произведенного на таможенном посту «Гырмызы керпю» (на границе с Грузией - ИФ) досмотра, в принадлежащем гражданке Азербайджана Жале Алмамедовой автомобиле «Toyota Prado» было обнаружено большое количество мобильных телефонов, которые она пыталась провести контрабандным путем», - говорится в сообщении ГТК.

При осмотре машины таможенники обнаружили и изъяли 240 мобильных телефонов различных моделей.

Р.Бабаев

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Тэги: ТЕЛЕФОНЫ, КОНТРАБАНДА, ТАМОЖНЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]