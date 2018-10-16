Ас-Сиси: уверен, что прямое авиасообщение между городами Египта и РФ будет восстановлено, это поспособствует притоку туристов

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил уверенность в том, что авиасообщение между различными египетскими городами и Россией будет восстановлено.
Выступая во вторник в Совете Федераций, он напомнил, что восстановление авиасообщения между Каиром и Москвой произошло после визита президента Владимира Путина в Египет в декабре 2017 года.
"Я уверен, что в таком же положительном ключе, который характеризует наши отношения, обязательно возобновится прямое авиасообщение между другими городами и районами Египта и Россией", - сказал он, подчеркнув, что такой шаг будет способствовать притоку российских туристов в города Египта.
Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года. Решение приняла российская сторона после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала катастрофу как теракт, назвав ее причиной взрыв бомбы на борту лайнера.
О принципиальной готовности РФ к возобновлению полетов между Москвой и Каиром президент Владимир Путин заявил в декабре 2017 г. Несколько дней спустя Минтранс РФ и министерство гражданской авиации Египта подписали протокол о безопасности полетов гражданской авиации (его параметры не разглашались).
Россия 11 апреля 2018 года возобновила авиасообщение с Египтом после более чем двухлетнего перерыва. Пока рейсы выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и EgyptAir только между Москвой и Каиром.
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