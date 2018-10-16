Гран-при Азербайджана останется городской трассой - BCC

Никаких планов по строительству отдельного автодрома для проведения этапа гонок «Формула-1» в Баку не предусматривается, заявил коммерческий директор операционной компании Baku City Circuit (BCC) Бюлент Озердим.

«Специальный автодром для проведения в Баку гонок серии «Формула-1» строиться не будет», - подчеркнул Б.Озердим во вторник на пресс-конференции.

«Гран-при Азербайджана» изначально задумывалась как городская гонка, поэтому мы не думаем вносить изменений в этот вопрос», - сказала, в свою очередь, глава департамента маркетинга и связям с общественностью BCC Нигяр Арпадараи.

Кроме этого, организаторы этапа в Баку отметили об отсутствии планов изменению конфигурации трассы.

Этап Формулы-1 проводится в Азербайджане с 2016 года. В первый год он назывался "Гран-при Европа", с 2017 года этап в Баку получил название Гран-при Азербайджана.

Р.Бабаев