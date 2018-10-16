Гран-при Азербайджана останется городской трассой - BCC

Никаких планов по строительству отдельного автодрома для проведения этапа гонок «Формула-1» в Баку не предусматривается, заявил коммерческий директор операционной компании Baku City Circuit (BCC) Бюлент Озердим.
«Специальный автодром для проведения в Баку гонок серии «Формула-1» строиться не будет», - подчеркнул Б.Озердим во вторник на пресс-конференции.
«Гран-при Азербайджана» изначально задумывалась как городская гонка, поэтому мы не думаем вносить изменений в этот вопрос», - сказала, в свою очередь, глава департамента маркетинга и связям с общественностью BCC Нигяр Арпадараи.
Кроме этого, организаторы этапа в Баку отметили об отсутствии планов изменению конфигурации трассы.
Этап Формулы-1 проводится в Азербайджане с 2016 года. В первый год он назывался "Гран-при Европа", с 2017 года этап в Баку получил название Гран-при Азербайджана.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»