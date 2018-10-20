Футболисты Мамаев и Кокорин переведены из карантина в двухместные камеры - ОНК

Обвиняемые в хулиганстве футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев содержаться в двухместных камерах следственного изолятора "Бутырка", сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"Все трое переведены из карантина в обычные камеры: Павел Мамаев и Александр Кокорин содержатся в двухместных камерах, Кирилл Кокорин в трехместной. Все необходимое в камерах есть, жалоб от них не поступало", - сказал он.

При этом И.Мельников сообщил, что камера А.Кокорина оснащена возможностью общения с сотрудниками СИЗО через видеосвязь.

"Камер видеонаблюдения в помещениях, где содержатся обвиняемые, нет, но камера А.Кокорина оборудована системой видеосвязи с сотрудниками изолятора", - сказал представитель ОНК.

Он также отметил, что П.Мамаев в пятницу смог встретиться с отцом, у других обвиняемых свиданий с родственниками пока не было.

Также в ОНК отметили, что футболисты уже подали заявки на посещение спортзала, но пока его ещё не посещали.

Вместе с тем, как сообщил И.Мельников, П.Мамаев посетил сегодня храм, который находится на территории СИЗО. Также футболист попросил администрацию "Бутырки" позволить передать ему часы, но ответа пока не получил.

"Это довольно распространённая просьба среди заключённых, так как в СИЗО все происходит по расписанию, но при этом иметь часы запрещено. На мой взгляд, можно разрешить какие-нибудь самые простые часы в камерах, чтобы заключённые могли ориентироваться во времени", - резюмировал представитель ОНК.

Московская полиция в четверг предъявила А.Кокорину, П.Мамаеву и их соучастнику Александру Протасовицкому обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ "Побои" и одного преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "Хулиганство". Брату А.Кокорина Кириллу предъявлены обвинения в совершении трех преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ и преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ.

8 октября стало известно о двух драках с участием А.Кокорина и П.Мамаева в центре Москвы. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой. Вторая потасовка произошла в "Кофемании" на Большой Никитской улице - в ней травмы получили федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин. Оба инцидента, запечатленные камерами видеонаблюдения, вызвали широкий общественный резонанс.

Тверской суд Москвы 11 октября отправил под арест футболистов П.Мамаева, А.Кокорина и его младшего брата Кирилла до 8 декабря. Мосгорсуд 19 октября отказался освободить обвиняемых из СИЗО, отклонив таким образом жалобы адвокатов.