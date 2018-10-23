Евросоюз надеется подписать с Белоруссией соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии уже в этом году - глава представительства ЕС

Глава представительства Евросоюза в Минске Андреа Викторин рассчитывает, что соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии между ЕС и Белоруссией будут подписано до конца 2018 года.

"Я надеюсь, что до конца этого года соглашения будут подписаны", - заявила А.Викторин журналистам во вторник в Минске.

Она подчеркнула, что соглашение о реадмиссии будет подписано в пакете с соглашением об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией.

В этой связи А.Викторин напомнила, что 11 октября между сторонами состоялся раунд переговоров по этим соглашениям. "Можно сказать, что это была хорошая, конструктивная встреча. Мы смогли согласовать основные моменты текста соглашений, но есть некоторые технические детали, которые нужно урегулировать", - добавила глава представительства ЕС.

Как сообщалось, Белоруссия на протяжении последних лет ведет переговоры с Евросоюзом о заключении соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии.